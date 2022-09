Enfrentamiento entre la congresista Cathy Juvinao y la familia de la exministra de las TIC Karen Abudinen

Pese a la llegada del nuevo gobierno, el nombre de la exministra de las TIC Karen Abudinen sigue resonando. En esta oportunidad se presentó un enfrentamiento entre la congresista Cathy Juvinao y la familia de la exministra, luego de un duro señalamiento que hizo la congresista por medio de su cuenta personal en Twitter.

La representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde utilizó en su tuit el apellido de los Abudinen para referirse a la trama de corrupción que envuelve al caso de Centros Poblados, en donde, según se ha adelantado en las investigaciones, se pretendía quedarse con millonarios recursos para llevar internet a escuelas rurales del país.

Esto fue lo que escribió la congresista en su cuenta de Twitter. “Entonces no fue suficiente con los 70.000 millones que se abudinearon en el gobierno pasado desde el @Ministerio_TIC? ¿Cómo se puede siquiera contemplar entregarle un viceministerio a Yahir Acuña? ¿Estamos ciegos? ¡No señor! Le pido evitarlo, presidente @petrogustavo”.

Luego de la publicación del tuit, las respuestas no se demoraron en llegar, el primero en contestarle a la representante a la Cámara fue David Abudinen. “Porque no dice “Se Tapiaro” los 70 mil millones, acaso es no fue lo que sucedió? ¡Miserable!!! ¡Usted no es inmune, usted responde por lo que escribe!!!”.

La familia Abudinen ha recalcado que si sigue haciendo uso de su apellido, de la manera en la que se está llevando a cabo, presentarán acciones legales en contra de las personas que hagan uso desmedido e indebido del apellido.

Además, han recalcado que los menores de edad que cuentan con este apellido han tenido que recibir acompañamiento psicológico debido al matoneo que han recibido de sus compañeros en sus respectivos colegios.

En medio de una entrevista que la exministra le ofreció a SEMANA, esta aseveró que se encuentra cansada de que la acusen de delitos que ella nunca cometió.

“Ya está bueno el matoneo, ya está bueno endilgarme cosas y delitos que nunca he cometido y ya está bueno el matoneo digital. Yo creo que tenemos que respetarnos como seres humanos y es también la oportunidad de contarles a todos los colombianos lo que ha pasado durante este año y cómo realmente he vivido este caso”.

Cabe mencionar que la exministra interpuso días atrás una denuncia en contra del senador por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar, luego de que él publicara por medio de su cuenta personal en Twitter un trino en el que no nombra a Abudinen, pero él asegura que ella se sintió aludida y esto origina una denuncia en la Corte Suprema de Justicia.

“El senador Bolívar es un libretista profesional y yo no me he sentido aludida, simplemente que él sabe hilar muy bien para, de alguna manera, no mencionar el nombre. Pero juntarlo con el nombre, unirlo de alguna manera con el nombre, por eso yo tengo que hablar, mi reputación no puede seguir en juego. Además, porque mi familia también me lo reclama. Yo he sido una mujer que lo que me he dedicado es al servicio, a la vocación de servir, y yo no puedo permitir que hablen algo sin tener ninguna prueba”.

El tuit por el que fue denunciado dice lo siguiente. “Yo prefiero una ministra honesta que se equivoque 10.000 veces y no una que se robe 70.000 millones. Fin del comunicado”.

Eso es lo que origina la respuesta y la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, de parte de Karen en contra del senador; sin embargo, este en otro trino dice: “La ministra Karen Abudinen me denunció en la Corte por este tuit, es una confesión porque nunca la nombré”.

A lo que ella contestó. “Yo no me siento aludida, senador, y se lo quiero decir; por el contrario, siempre me he enfrentado a esta situación, pero no voy a permitir que una verdad, que no es verdad, o sea, una mentira, se convierta en una verdad que usted como senador le quiere hacer ver a la opinión pública. Ahí sí le quiero decir con todo el respeto que me toca ir ante las autoridades para que usted dé las respectivas explicaciones”.