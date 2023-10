Enrique Peñalosa dice que con las elecciones de este domingo “tenemos que comenzar a dejar atrás el gobierno Petro que tanto daño está haciendo en el país”

El exmandatario, quien fue candidato presidencial en los comicios de 2022, aseguró que a los que votaron por esa izquierda que promueve el odio, “les quede claro que no es con promesas, subsidios y marchas que se progresa, sino con disciplina, estudio, esfuerzo y con inversión privada que genere empleos productivos, eficiencia y competitividad”.

Peñalosa tiene claro que las elecciones de este domingo servirán como un termómetro para medir el nivel de insatisfacción de los colombianos con los 14 meses del gobierno de Gustavo Petro donde han sido protagonistas los escándalos de corrupción, dineros no reportados en la campaña presidencial, chuzadas, entre otros espinosos temas.

Por eso, Peñalosa no duda que en esta jornada electoral los ciudadanos, especialmente los bogotanos, le pasen una cuenta de cobro al mandato Petro en las urnas no votando por Gustavo Bolívar, el candidato que ha confesado abiertamente ser la ficha del petrismo en estos comicios.

Uno de los motivos de peso que lleva al exalcalde a no respaldar a Gustavo Bolívar es su posición frente al Metro de Bogotá, un proyecto soñado por los capitalinos que él adjudicó en su primera fase en su más reciente Alcaldía. El exmandatario no comparte la idea de Petro y Bolívar de detener la megaobra y retrasarla porque no están de acuerdo con el Metro elevado y prefieren que sea subterráneo.