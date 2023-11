Entre diálogos y rifirrafes, así avanzan los empalmes entre alcaldes entrantes y salientes tras el cambio del mapa político en el país

Uno de los casos más polémicos es el del alcalde de Cartagena, William Dau, quien tiene que entregarle las cuentas a su sucesor Dumek Turbay. Sin embargo, hay tensión desde ya porque el mandatario de los cartageneros no es muy afín con el electo.

De hecho, en Halloween, Dau sorprendió con un disfraz de Dumek Turbay, con el que lanzó dardos y lo señaló de querer plata. “Triki triki Halloween, quiero plata para mí, si no hay plata para mí, se me cae la nariz ”, dijo Dau en un video publicado en redes sociales.

Turbay reconoció que el empalme con Dau ha sido complejo, pero no será obstáculo para posesionarse el proximo 1 de enero. “Si no hay empalme en Cartagena, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Desde ya comenzamos con los diálogos regionales para trazar la ruta de nuestra política de integración regional con los municipios conurbados”, escribió en X.