“Es hora que el Gobierno deje de ser tan condescendiente con esta guerrilla”: Juan Pablo Gallo por atentado del ELN contra fiscal

“No existe voluntad de paz del ELN ¿Ahora planeando atentados contra el fiscal general de la Nación? Ya es hora que el Gobierno deje de ser tan condescendiente con esta guerrilla que incumple lo pactado y no permite avanzar en la paz total. Siempre hemos y estaremos a favor de la paz, pero no así. No por encima de los demás”, criticó el senador del Partido Liberal.