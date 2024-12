“Es una oportunidad para renovar y fortalecer la institucionalidad”: Santiago Rodríguez dice que puede ser elegido como secretario del Senado

SANTIAGO RODRÍGUEZ: Me postulo a este importante cargo porque pienso que es una oportunidad para renovar y fortalecer la institucionalidad. Es momento de enviarle un mensaje de esperanza a la juventud que se está formando y que quiere ejercer ese nuevo liderazgo.

SEMANA: ¿Qué le hace pensar que en medio de la “rebeldía” de los partidos por no cumplir acuerdos establecidos, usted pueda llegar a ocupar el cargo?

S.R.: No es rebeldía, es coherencia y el ser objetivos. ¡Bienvenidos todos los partidos políticos, todas las bancadas! Cualquier cargo del Congreso de la República puede ser objeto de acuerdos y negociaciones políticas, menos el de la Secretaría General del Senado. Esto para poder blindarle las garantías a las 14 bancadas y 108 Senadores, por igual. Creo en un mejor país y que los senadores, van a dar ejemplo de democracia activa y representativa en este proceso.

S.R.: Son 5 las banderas que quiero promover desde el primer día que llegue a la secretaría: 1. Garantizar igualdad de condiciones para todas las bancadas en los procedimientos legislativos, trabajando de la mano con la mesa directiva para que cada debate sea transparente y constructivo. 2. Digitalizar la recepción y radicación de iniciativas legislativas. Este paso no solo mejorará la eficiencia, sino que nos permitirá estar a la altura de los desafíos que exige el presente. 3. Fortalecer el CAEL impulsando una reforma a la Ley 5 de 1992 para modernizar el procedimiento legislativo, integrando tecnologías de la información, y llevando la cátedra legislativa a más espacios. El conocimiento debe ser accesible para todos. 4. Acercar el Congreso a la ciudadanía. Mejoraremos los canales de atención y ampliaremos los espacios de diálogo, porque informar y conectar son responsabilidades esenciales de una democracia activa. 5. Optimizar los espacios del Senado. Evaluaremos sus condiciones y, si es necesario, gestionaremos mejoras ante la Dirección Administrativa para garantizar que estén a la altura de las necesidades legislativas.

| Foto: Archivo particular

S.R.: Mi mensaje es muy sencillo, con el corazón porque amo mi país, haciéndole un llamado a los colombianos, a que creamos nuevamente en las instituciones, a que seamos un ejemplo de democracia para el mundo. Para la juventud mi mensaje es que sueñen, trabajen y se preparen porque en nuestras manos está el presente y futuro de nuestro país. Y para los senadores es que enviemos un mensaje diferente al país, que incentive la vinculación y formación de nuevos liderazgos en los procesos legislativos. Hagamos un Congreso de puertas abiertas, cercano a la gente, participativo e incluyente. Al Congreso lo ven como un ente inalcanzable y este se debe es a la gente. Hoy no estoy aquí para dividir, sino para sumar. Sumemos ideas, esfuerzos y sueños para construir un país más equitativo, donde el liderazgo se mida en nuestra capacidad de transformar los retos en oportunidades.

S.R.: He sido muy juicioso y claro en mi labor, me he acercado a absolutamente todas las bancadas y sectores, la intención ha gustado mucho y el respaldo ha sido sincero. A hoy cuento con un apoyo real, que es el de Dios y el de todos los senadores que quieren renovar la corporación y que, quieren darle la oportunidad a nuevos líderes y nuevos conocedores en temas legislativos. Vamos por más.