Escándalo: la cónsul de Colombia en La Paz (Bolivia) es investigada por expedir visas irregulares. Las alarmas se encendieron en la Cancillería y Migración

No pudo terminar el contrato porque el 8 de marzo de 2023 la nombraron cónsul en La Paz, decisión demandada por un ciudadano basándose en que Ramírez no cuenta con experiencia en el área del servicio exterior. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones, pero ese no habría sido el único inconveniente provocado por la falta de experiencia de la nueva cónsul.