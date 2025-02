Esperanza Andrade se posesionó como senadora de la República, en reemplazo de José Alfredo Marín

Andrade Serrano viene de ser senadora en el periodo pasado. No pudo reelegirse en su curul en las pasadas elecciones, pero con la salida de Marín retorna como la siguiente mayor votación en la lista al Senado.

“Gratitud con la institución y las personas que hacen parte de ella, sin embargo, no son desconocidas las afectaciones que he tenido en mi salud y que hoy me llevan a apartarme de mi curul. En virtud de lo anterior, presento mi renuncia irrevocable a mi investidura como senador de la República, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 275 de la Ley 5a de 1992; a partir de la fecha”, escribió en su renuncia, con fecha del 14 de febrero.