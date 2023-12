“Estamos viendo tristemente la degradación de los Estados Unidos”: María Fernanda Cabal estalla contra Joe Biden por liberación de Álex Saab

SEMANA: ¿Qué opina de la libertad que se le concedió a Álex Saab?

MARÍA FERNANDA CABAL: Es que resulta realmente inaudito. Cuando estábamos en plena pandemia vino la captura, además como de película, en Cabo Verde por parte de unos agentes de la DEA y vino toda esta disputa legal, las apelaciones y el aterrizaje del famoso abogado defensor de derechos humanos, entre comillas, Baltasar Garzón, que supuestamente le cobró una fuertísima suma de dinero a a Saab. Finalmente una disputa de casi dos años para que este bandido fuera extraditado. ¿Cuál es la importancia real de Álex Saab? Pues qué era el alfil del régimen de Nicolás Maduro y que la DEA había realizado una investigación durante cinco años muy seria y de la que yo tuve conocimiento de ella a través de amigos que trabajan en distintas organizaciones que proveen a su vez documentos para el Pentágono, y estaba todo el circuito sobre cómo sale el oro del arco minero de Venezuela y cómo se lo llevan aprovechado por el ELN, las Farc, por toda la ilegalidad y se lo van llevando para que llegue a Turquía. En Turquía hacen el primer intercambio, dejan oro, se van con dinero, siguen a Hong Kong y todo esto en un proceso de lavandería que fue descubierto por la DEA.

SEMANA: ¿Y para dónde iba ese dinero?

M.F.C.: Ni más ni menos que para el cártel de Sinaloa y el cártel de Sinaloa era el hacia las compras de la comida y empacaba las cajas CLAP, que es la forma como el régimen venezolano denigra al ser humano alimentándolo como si fuera un canario en una jaula. Y ya sabemos cómo es la calidad de esos alimentos y de ahí bajan hacia el Golfo de Maracaibo. Todo eso fue descubierto, fue develado, empresas completamente expuestas ya que participaban de la red criminal. Álex Saab, que tiene amistad de vieja guardia con Piedad Córdoba, el mismo de quien dicen, porque no me consta, ayudó a Petro, incluso desde la disputa electoral anterior contra Iván Duque.

SEMANA: ¿Pero por qué se tomó esta decisión por parte de Estados Unidos?

M.F.C.: Yo quiero saber si esta es la nueva política del gobierno americano, quiero saber si ya no se van a contar las hectáreas de coca, si no va a importar que se siembre coca, si ya vamos a negociar con las dictaduras genocidas de América Latina para saber cuál va a ser el rol de nuestros países. Porque mientras tanto, 130 parlamentarios de Guatemala elegidos legítimamente, se les retira la visa por parte del Departamento de Estado por votar a favor de investigar a cuatro magistrados que contrataron empresas irregulares en el conteo electoral. Este es un nuevo juego político.

SEMANA: ¿Cómo entender que una persona que está acusada de desviar más de 350 millones de dólares quede en libertad y que llegue como un héroe a Venezuela?

M.F.C.: Pero además, Maduro con alegría, anticipa, como todos los sinvergüenzas, que llega a ocupar un cargo público. ¡Bravo! Qué buen ejemplo el que está dando la democracia de los Estados Unidos que ha sido quien ha llevado a lo largo de la historia, desde su independencia, los valores y principios con la mejor Constitución del mundo de los padres fundadores, que hoy sentirían una enorme vergüenza de lo que está pasando.

Porque no solo es esto, se nos olvidó en nuestra corta memoria cuando liberaron a los narcosobrinos que habían hecho transacciones creo que por 800 millones de dólares, condenados de por vida por un juez federal. También sirvió la excusa del intercambio, pues con esas excusas es como tienen igual a Colombia los personajes de aquí promovidos primero por Roy Barreras para tumbar al ministro de Defensa Guillermo Botero, con toda su diatriba argumentativa que no compensa con la realidad que era: no se puede bombardear porque hay niños.

Yo creo que esto es rechazado por la mayoría del pueblo americano. Esto no es de recibo porque si tenían tantos presos políticos, han debido ser mucho más severos con el régimen de Venezuela con el que hoy hacen grandes negocios.

Álex Saab y Nicolás Maduro | Foto: Captura de pantalla/ @NicolasMaduro

SEMANA: El presidente de Estados Unidos dijo que está complacido con la negociación y que Maduro cumplirá con su palabra de hacer unas elecciones libres. ¿Por qué Biden confiará tanto en el régimen venezolano?

M.F.C.: ¿Será Biden? ¿Será alguien que está detrás o algunos que están detrás de Biden? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál ha sido el problema de las últimas décadas dentro del régimen de los Estados Unidos? El Departamento de Estado terminó gobernado por una cantidad de comunistas que ya no son nuestros aliados. A Álvaro Uribe lo tenían contra las cuerdas para certificarlo, a Duque igual. Con Petro, pues seguramente se van a convertir en los nuevos mejores amigos como lo están haciendo con Maduro. Entonces yo me pregunto: ¿El régimen presidencial de Estados Unidos es tan poderoso que anula toda la capacidad del Departamento de Justicia? Eso es muy peligroso. ¿Hasta dónde tienen ese margen de maniobrabilidad?

Entonces estamos viendo, tristemente, una degradación del sistema de un país como los Estados Unidos que ha sido modelo en democracia, en libertades, su primera enmienda: Libertad de expresión, pero hoy parece que tampoco existe.

SEMANA: Con lo que usted dice entonces no sería extraño que se avance en la posibilidad de liberar a Simón Trinidad, un tema del que antes no se hablaba, pero el embajador Luis Gilberto Murillo ha dicho que el asunto se ha tocado con Estados Unidos. ¿Sería viable esa liberación?

M.F.C.: No me sorprendería. Barack Obama estuvo a punto de liberar a Simón Trinidad por presión de la mesa de negociación de La Habana. Porque es que ahora Cuba es la que manda, siempre por complacencia de los regímenes democráticos que terminan siendo tolerantes con la barbarie. No sé por qué finalmente hubo presión de los republicanos y no se logró, pero a mí me cuentan que esa forma de hacer lobby de las Farc, los que se llaman hoy Comunes, no es otra cosa, porque según dicen, Simón Trinidad guarda buena parte de las claves de las cuentas bancarias donde se manejaron grandes sumas de dinero, sobre todo de secuestros.

Entonces no me sorprendería que liberen a Simón Trinidad. Pero la verdad es que yo creo que esto tiene que golpear no solo la política externa. Hoy ya vimos la reacción de Nayib Bukele y de otros mandatarios. Con esto queda muy mal parado el gobierno de Estados Unidos. Que no se nos olvide, John Kerry sentado con los terroristas de las Farc, yo me pregunto si Kerry se hubiera sentado con los terroristas que volaron las Torres Gemelas. Entonces esto deja muy mal parado al gobierno de los Estados Unidos hoy e internamente también va a tener un costo muy alto.

Joe Biden Presidente de Estados Unidos | Foto: afp

SEMANA: ¿Cómo logra esta victoria Nicolás Maduro?

M.F.C.: Han sido totalmente herméticos en la comunicación. ¿Quién se ríe de quién? O sea que el régimen de Maduro y Cuba son los que están mandando sobre la política de Estados Unidos.

SEMANA: Pero es muy extraño porque nadie había podido doblegar a Estados Unidos, eso no lo había hecho nadie...

M.F.C.: ¿Qué tendrá que ver esto con Guyana? ¿Será que hay relación? No sé. Yo creo que ahora hay unas guerras en el mundo que van a definir el futuro de la humanidad. Nos deja un terrible sinsabor a nosotros luego que hemos puesto los muertos en esta guerra contra el narcotráfico.

SEMANA: Saab tiene mucha información de Nicolás Maduro y del régimen por lo que la victoria de Maduro se interpreta de diferentes maneras y hay quienes dicen que no tienen sentido las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela si se hacen este tipo de cosas.

M.F.C.: Yo creo que son excusas, eso del cambio de prisioneros no me cuadra. Hay un disfraz, hay una máscara y detrás tiene que haber un tema mucho más complejo. Yo sigo aterrada porque lo último que pensé en mi vida, yo que he sido absolutamente proamericana, era que pasara esto. Esto tiene que hacer reflexionar a los estadounidenses sobre el tipo de gobierno quieren.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 2 de noviembre de 2022 (Foto de Pedro Rances Mattey/Picture Alliance vía Getty Images) | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

SEMANA: Y en un año habrá un cambio en la presidencia de Estados Unidos. ¿La liberación de Saab tendrá implicaciones políticas y el nuevo presidente podría cambiar la decisión?

M.F.C.: Pues si ese es el poder y la facultad presidencial, por supuesto que lo va a cambiar. Claro que habrá implicaciones políticas y yo si le digo que yo estoy muy adolorida, muy triste porque este no es el Estados Unidos que hemos querido, que hemos admirado y creo que si internamente va a ser capitalizado por Trump, por los republicanos y también por una porción de los demócratas que no le copia este estilo que tiene el gobierno.

SEMANA: ¿En qué escenario queda Piedad Córdoba de quien se dice es cercana a Álex Saab?

M.F.C.: Supongo que lo único que le falta a Piedad es que recupere la visa que le quitaron. Porque Piedad Córdoba ha salido inmune e impune a lo largo de la historia. Recordemos el computador de Raúl Reyes y el capítulo Teodora Bolívar, el único que tuvo el carácter de disciplinarlo y de sacarla del Congreso fue Alejandro Ordóñez, y casi lo acaban. Después el Consejo de Estado la rehabilita y le pagamos todos los colombianos más de mil millones de pesos porque la izquierda tiene patente de corso en Colombia y en el mundo. Ellos delinquen y después el Estado los premia y además les quedamos debiendo porque todos son víctimas. Entonces Córdoba queda en el mejor de los mundos. Ustedes publicaron el video cuando ella presenta ante Santos como un gran constructor de vivienda social a Álex Saab, claro que lo conoce. Ella se ha movido entre grandes empresarios porque ha sido una persona hábil, es una persona muy avispada, se mueve, fue amiga personal e íntima de Chávez y tuvo la fortuna de que Maduro también la quiera.

SEMANA: ¿Políticamente qué pasará en Colombia por esta liberación de Saab?

M.F.C.: Bueno aquí Petro, a todos los que están involucrados en grandes escándalos los premia. Resulta que Petro pone a ‘Laurita’ Sarabia, que todavía no ha explicado que tenía ese maletín, bueno sabemos que tenían, lo que no sabemos es cuánto ni cuántos maletines, y la pone en el cargo con mayor presupuesto. Y ya se habla que viene (Armando) Benedetti como ministro de Interior y creo que Roy (Barreras) está muy aburrido en Londres, desesperado. Es decir que Petro y Maduro son idénticos: Maduro nombrará a Alex Saab y me imagino que acá habrá otros alfiles de Petro que participaron en la recepción de dineros que contó Nicolás Petro y el mismo Benedetti en los audios a Laura Sarabia.