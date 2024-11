Estas son las razones por las que no avanzan las investigaciones en contra de Petro en la Comisión de Acusación. SEMANA revela los debates internos

Más allá del tema de Uribe, el problema es que la Comisión está quieta. Han transcurrido dos años desde la primera denuncia en contra del mandatario y no se ha determinado si se acusa o se archiva. SEMANA conoció que una de las discusiones jurídicas que se están dando, bajo cuerda, con el objetivo de salvar a Petro, es que buscarían mostrar que no se trata de un juicio político, que es lo que está reclamando Garcés, sino que se debería regir por la Ley 600 del 2000, como un procedimiento penal.

SEMANA conoció un documento que presentó Uribe a la Comisión en el que dice que no se le debería recusar, con el argumento de que el juicio político no existe, y que Garcés no podría denunciar a Petro porque no está involucrado dentro de la investigación. Sin embargo, Garcés reclama que es el interés de los colombianos por la defensa de la democracia y la Constitución.