Este es el informe de la subcomisión para concertar la reforma a la salud; el proyecto sigue sin cambios de fondo

Atención: subcomisión que estaba discutiendo la reforma a la salud finalizó su trabajo; no hay cambios sustanciales al proyecto

Acuerdos y desacuerdos

Finalmente, en un anexo, la representante Julia Miranda lamentó que no se logró llegar a acuerdos en todos los artículos.

“Acudimos a la subcomisión con la genuina intención de lograr un acuerdo político que le permita al país tener una reforma a la salud. Durante estos días, hemos escuchado a distintos actores y hemos realizado propuestas que no tienen otra intención que construir una reforma que mejore notablemente nuestro sistema y mejore en lo que consideramos la ponencia para segundo debate. Pese al ánimo de conciliación y reconociendo la necesidad de adelantar reformas sociales, no logramos conciliar todas nuestras propuestas con los ponentes. En este pequeño informe estarán consagrados aquellos puntos que fueron concertados y aquellos en donde no se lograron acuerdos”, indicó Miranda.