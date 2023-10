Atención: subcomisión que estaba discutiendo la reforma a la salud finalizó su trabajo; no hay cambios sustanciales al proyecto

Según le dijo a SEMANA la representante Julia Miranda, del Nuevo Liberalismo, el proyecto “no tiene grandes cambios”. La congresista dijo que no se lograron poner de acuerdo en varios de los puntos y primó la visión del Gobierno. Se conocía que varios de los parlamentarios que integraban esa subcomisión son afines a la Casa de Nariño.

Lo que sí se cambió fue partes de la redacción del texto. “Hubo depuración de artículos. Los expertos nos habían alertado que se debían quitar porque estaban repetidos o eran contradictorios. Hubo una buena depuración”, dijo la congresista, que a pesar de que confirmó que no hubo grandes cambios, le pareció un ejercicio valioso.

“No quisieron aceptar que ellas mantuvieran sus afiliados. Les dan un rol que no es temporal, sino que es de participación en las redes, como auditoras y participan en la coordinación de las redes. Pedíamos que se conservara el valor y la fortaleza que tiene con sus afiliados, eso no lo dejaron. Quedó el sistema como ellos lo planteaban”, confirmó Miranda. Ese modelo es más descentralizado y está basado en los Centros de Atención Primaria (CAP) que se mantendrán por ahora.

Precisamente, uno de los cambios más importantes es que esos CAP podrán ser públicos, privados y mixtos, no solamente públicos como lo pretendía el Gobierno.

Según Miranda, ella y varios congresistas insistieron en que se debe discutir una reforma que no acabe con el sistema de salud, que cambiaría todo el modelo, sino rescatar lo que funciona; sin embargo, eso no se logró ajustar. La congresista reconoció que los parlamentarios afines al petrismo no creen que haya nada bueno en el sistema actual y que por eso hay que cambiar todo.