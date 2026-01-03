POLÍTICA

“Venezuela será libre”: Vicky Dávila da detalles del ataque al régimen. Y responde a Iván Cepeda: “Usted es otro Maduro en potencia”

La candidata presidencial sigue el minuto a minuto de lo que sucede en Venezuela y ha revelado importante información de lo que se vive en Caracas en la madrugada de este 3 de enero.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 8:14 a. m.
Vicky Dávila le responde a Iván Cepeda, tras bombardeos en Caracas.
Vicky Dávila le responde a Iván Cepeda, tras bombardeos en Caracas. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

En medio de la incertidumbre y la expectativa por la situación en Caracas, la candidata Vicky Dávila ha compartido imágenes e información sobre lo que se vive en el vecino país. La capital está sin luz y las comunicaciones con la ciudad han sido difíciles.

“Estos bombardeos son contra el Régimen de Nicolás Maduro… Venezuela será libre, con el favor de Dios. Estamos con ustedes hermanos venezolanos“, aseguró en un trino.

Dávila publicó las impactantes imágenes del ataque a fuerte Tiuna. “Esta imagen es impresionante. Un misil directo al Fuerte Tiuna, el corazón militar del Régimen de Maduro. A esta hora no se sabe nada oficialmente de Vladimir Padrino que vive allí“, aseguró en otra publicación.

En otro mensaje, la candidata presidencial respondió al comunicado del presidente Gustavo Petro, donde denunciaba el ataque de parte de los Estados Unidos e invitaba a convocar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

