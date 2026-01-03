“Venezuela será libre”: Vicky Dávila da detalles del ataque al régimen. Y responde a Iván Cepeda: “Usted es otro Maduro en potencia”

En medio de la incertidumbre y la expectativa por la situación en Caracas, la candidata Vicky Dávila ha compartido imágenes e información sobre lo que se vive en el vecino país. La capital está sin luz y las comunicaciones con la ciudad han sido difíciles.

“Estos bombardeos son contra el Régimen de Nicolás Maduro… Venezuela será libre, con el favor de Dios. Estamos con ustedes hermanos venezolanos“, aseguró en un trino.

Dávila publicó las impactantes imágenes del ataque a fuerte Tiuna. “Esta imagen es impresionante. Un misil directo al Fuerte Tiuna, el corazón militar del Régimen de Maduro. A esta hora no se sabe nada oficialmente de Vladimir Padrino que vive allí“, aseguró en otra publicación.

En otro mensaje, la candidata presidencial respondió al comunicado del presidente Gustavo Petro, donde denunciaba el ataque de parte de los Estados Unidos e invitaba a convocar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

“Ningún militar o policía colombiano cumplirá una orden suya contra la Constitución, téngalo claro. Menos para ayudar a Maduro, Jefe del Cartel de los Soles. Nuestras Fuerzas son sagradas y heroicas. Siempre han luchado por la democracia y la libertad”, fue el mensaje de Vicky Dávila contra el mandatario colombiano.

En la madrugada, Dávila también reaccionó al primer comunicado del régimen venezolano, donde denunciaban el ataque y pedían la lucha armada tras los bombardeos supuestamente ejecutados por los Estados Unidos. “Maduro, Jefe del Cartel de los Soles, llama al pueblo venezolano, “a la calle”. No. El pueblo venezolano quiere democracia y libertad", manifestó.

🔴En vivo | Régimen de Maduro confirma ataque militar en Caracas y asegura que es de Estados Unidos. Gustavo Petro pide la acción de la ONU

Luego, arremetió duramente contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en el cual este condenaba el ataque contra territorio venezolano. “Rechazo de manera categórica esta agresión, que podría escalar y derivar en un conflicto armado trasnacional”, dijo el líder de izquierda.

“Usted es otro Nicolás Maduro en potencia… aquí estamos con el pueblo venezolano, el oprimido por el Régimen impuesto por el Jefe del Cartel de los Soles. NUNCA vamos a permitir que ustedes acaben aquí con nuestra democracia. Vamos a luchar por la LIBERTAD Y PROTEGEREMOS A LOS colombianos de las desgracias del NEOCOMUNISMO. Nunca vamos a permitir que se nos roben a Colombia", le respondió Dávila.

“El heredero!!!! Aquí tienen a este candidato defendiendo al Régimen de Maduro. Este hombre no puede ser presidente de Colombia. Llevaría al país al mismo lugar que Maduro llevó a Venezuela. ¡Ojo! Que la Libertad y la democracia regresen a Venezuela y en Colombia nunca las perdamos. Dios nos cuide", agregó Dávila en su crítica contra Iván Cepeda.

En otro mensaje, la candidata le dijo: “Señor Cepeda, no es una agresión contra una nación soberana, sino la liberación de un pueblo sometido por una organización criminal en cabeza de Maduro”, asegura.

“No es una amenaza a la paz regional, como Ud señala, sino una urgente y necesaria contribución a la libertad y la democracia en Venezuela, lo cual es indispensable para la estabilidad y la verdadera paz en América Latina. El derecho internacional no está para proteger dictadores y narcotraficantes en ningún país del mundo”, concluyó.