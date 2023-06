Estos son los momentos que llevaron al gran escándalo en la Casa de Nariño y que tienen en el ojo del huracán al gobierno Petro

El país atraviesa por un gran escándalo que ha ido creciendo en las últimas horas y que toca a las esferas más altas del poder y del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, muchos se preguntan ¿qué es lo que está pasando, en qué momento se llegó a eso, qué tiene que ver el mandatario, su jefe de gabinete, el embajador de Colombia en Venezuela, la exniñera de Sarabia y hasta la Fiscalía en todo este entramado político y judicial?

Todo comenzó cuando SEMANA reveló las declaraciones de Marelbys Meza, quien conversó con Vicky Dávila, directora de esta revista, en las que denunció que había sido sometida a unas pruebas de polígrafo en un sótano de la Casa de Nariño. Meza había sido hasta hace unos meses la niñera de Sarabia, jefe de Gabinete del presidente Petro; sin embargo, tras el robo de un dinero en efectivo -sobre el cual no se ha esclarecido la suma- en su vivienda privada, se convirtió en una de las principales sospechosas para Sarabia, a pesar de que no hay una prueba contundente que la relacione con el robo del dinero. Los hechos están siendo investigados.

Según denunció Meza a esta revista, el esquema de seguridad de la jefe de Gabinete la transportó en el vehículo privado de la funcionaria hasta Palacio en donde le hicieron la prueba de polígrafo. Allí se habrían cometido algunas irregularidades que ella denunció, como intimidaciones, falta de registros, entre otros.

El escándalo estalló y el presidente Petro y varios sectores del petrismo salieron en respaldo de Sarabia. Sin embargo, a los pocos días -esta semana- el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, contó que su relación con Sarabia actualmente no es la mejor y que hace unas semanas le había pedido que le ayudara con el tema de Meza antes de que estallara el escándalo en su contra. Incluso, que la sacara del país para evitar el escándalo.

“Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbys, a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi ‘pecado’ es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo”, aseguró el embajador.

¿Cuál es la relación entre Benedetti y Sarabia? En medio de la pasada campaña electoral, el presidente Gustavo Petro sumó un aliado fundamental. El exsenador Armando Benedetti renunció al Partido de la U y se sumó a la campaña del mandatario. Muchos le atribuyen haber sido uno de los responsables de lograr llevarlo al poder.

Sarabia era la secretaria privada de Benedetti cuando era senador. Por ende, cuando se sumó a la campaña de Petro también se acercó al actual mandatario, tanto así, que Petro decidió nombrarla su jefe de Gabinete, es decir, su mano derecha.

La joven de 29 años se fue convirtiendo en una mujer influyente y muchos le atribuyen ser la más poderosa del actual Gobierno y quien le habla al oído al mandatario. Le maneja su agenda e incluso es quien llama a los ministros para darles las razones de Petro. De hecho, cuando se anunció la salida de algunos exministros del gabinete, ella fue quien los notificó.

Por hechos que aún no están claros, desde hace varias semanas Benedetti y Sarabia se distanciaron. Incluso, el embajador publicó algunos mensajes en sus redes sociales que algunos atribuyen como una indirecta a su exsecretaria.

“Me llega esto: Hay quienes se inflan como un globo… por un apellido, un cargo o una cuenta en el banco y se olvidan de que vivimos en un mundo lleno de alfileres”, aseguró el embajador.

El tema es que tras el escándalo de la exniñera de Sarabia y las diferencias entre ella y Benedetti que salieron a la luz, el presidente Petro decidió llamar al embajador a Colombia para conversar directamente con él en Colombia. Benedetti estaba en Estados Unidos, como él mismo compartió en sus redes sociales, en algunos eventos de su hijo.

Petro, que venía de viaje de Brasil, donde se reunió con otros mandatarios de la región, citó a Benedetti este jueves 1 de junio en el aeropuerto de Catam para tener la conversación con ambos, el embajador y Sarabia.

Sin embargo, durante el día ha reinado el escepticismo. Algunas versiones aseguraron que los tres estaban conversando en la Casa de Nariño, otros dicen que se encontraron en otro lugar, pero la verdad es que hasta horas de la tarde la reunión no se habría dado.

Desde sectores del Pacto Histórico consideran que el escándalo no aguanta más y que el presidente debe prescindir de Sarabia y de Benedetti. Sin embargo, en voz baja se dice que se trata de dos personas cercanas al mandatario durante el último año, y, por lo tanto, conocen detalles de su vida privada que podrían salir a la luz y ocasionar un nuevo escándalo alrededor del mandatario.

Por eso, se espera que en las próximas horas el presidente pueda hacer un anuncio al respecto, o simplemente no decir nada y solucionar el problema entre ambos internamente.

El problema es que a toda la novela política ahora se le suma otro hecho que más allá de las discusiones internas o el robo del dinero de una funcionaria en su casa, se trata de un tema delicado y que podría rayar con delitos judiciales.

En las últimas horas, se conoció que Meza estaba siendo interceptada ilegalmente, ya que en la investigación que adelantó la Dijín la rotularon como una miembro del Clan del Golfo como alias ‘La cocinera’. El hecho fue revelado por el fiscal general Francisco Barbosa. “Las chuzadas volvieron al país”, aseguró. ¿Quién dio la orden de ‘chuzarla’?”.

Eso ha generado todo un escándalo por lo que ese mecanismo representa en el país. Rememora las épocas más oscuras del DAS en el que a través de esa entidad, que fue liquidada, se espió ilegalmente a periodistas, opositores, entre otros. El hecho ha sido cuestionado desde todos los sectores. El fiscal general la comparó también con la Gestapo, la policía secreta de la Alemania Nazi.

Ese hecho cambia todo el panorama porque más allá de una simple diferencia entre dos funcionarios, se trata de un escándalo mayor. Tras esa revelación, han salido otras de polémicas que han rodeado a la Casa de Nariño. Por ejemplo, ¿cómo se enteró Laura Sarabia de la conversación entre Vicky Dávila y Day Vásquez, la exesposa de Nicolas Petro, el hijo del mandatario, quien denunció supuestra entrada ilegal de dinero a la campaña en la costa Caribe? ¿Hubo interceptaciones ilegales?

En medio de la pelea entre Benedetti y Sarabia el embajador dejó una pista que para muchos ahora cobra mayor sentido. “¿Ella chuza?”, preguntó Benedetti haciendo referencia a por qué Sarabia conocía de la conversación de SEMANA con Meza.

La polémica y las interceptaciones ilegales del Gobierno parecen ser apenas la punta del iceberg de lo que podría ser el mayor escándalo del gobierno de Gustavo Petro en lo que va corrido de su mandato. Al parecer, seguirán saliendo más hechos a la luz próximamente.