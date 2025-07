Exesposa de Gustavo Petro ‘bajó de la nube’ a más de un precandidato presidencial del Pacto Histórico y aplaudió a un competidor que no es de izquierda

Herrán fue enfática en que hoy, a menos de un año de las elecciones presidenciales, no ve a una persona fuerte en la izquierda que sea capaz de reemplazar a Gustavo Petro, quien dejará el poder el 7 de agosto de 2026 .

“En la izquierda no hay absolutamente nadie que pueda reemplazar por sí solo a Gustavo Petro. Hay que hacer una consulta, un frente amplio de muchos y muchas; apoyaremos a quien gane. Puede ser alguien nacido en la izquierda, el centro o quien haya tomado conciencia y venga de un pensamiento distinto al nuestro. Al interior de la izquierda no vemos a nadie fuerte. Hay gente cercana y leal al presidente, pero uno en política tiene que ser acertado y no soñador permanentemente”, dijo.