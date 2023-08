Exfiscal Néstor Humberto Martínez le pide una rectificación al presidente Gustavo Petro. Este es el duro escrito

“Mediante comunicación del pasado 13 de marzo, le solicité rectificar una seguidilla de trinos en los que aludía a mi nombre. Recibí respuesta en la que me precisó que usted hizo “mención a conductas desarrolladas por la Fiscalía General de la Nación cuando usted era el fiscal general de la nación, pero en ningún momento se le menciona a usted como el autor de dichas conductas”, y precisó que “en ningún momento lo mencioné a usted como autor de alguna conducta delictiva”. Creía superado su proceder de acoso sistemático, pero no es así.

En Suiza, usted promueve una relatoría por el “caso Santrich” y en Colombia, durante los últimos dos días, con ocasión de las actuaciones del Departamento de Justicia de USA, ha emitido compulsivamente cuatro mensajes desde su cuenta de Twitter, con el propósito de vincularme torcidamente al asunto, a sabiendas de que, claramente, allí no se me menciona, por lo cual se impone la rectificación de sus declaraciones públicas (art. 42-7 del Decreto 2591 de 1991).

Veamos: (i) afirma que el suscrito fue abogado de la red de corrupción en la Ruta del Sol. Esta aseveración es falsa. Nunca fui abogado del consorcio ante el Estado, para el trámite y adjudicación de los dos contratos espurios de concesión de la Ruta del Sol, Tramo 2, tarea que cumplió otra firma de abogados. Mucho menos pude asistir profesionalmente a una red corrupta. Es cierto, sí que fui el abogado que tramitó el Contrato de Estabilidad Jurídica, por encargo profesional que se me hizo en el año 2010, seis años antes de conocerse que Odebrecht era una empresa corrupta. Mi actuación profesional se hizo con apego a las leyes 963 de 2005 y 1607 de 2012. Fue en el 2017, durante mi época de fiscal general, que se descubrió la existencia de pagos ilícitos a servidores públicos, para impulsar este contrato.

(iv) Dice que gracias a este contrato de estabilidad jurídica, se ‘redujo el pago del impuesto de renta del 35 % a un poco más de El (sic) 1%’. Una nueva falsedad. Como abogado en ejercicio solicité el Contrato de Estabilidad Jurídica con base en lo dispuesto en las leyes 963 de 2005 y 1607 de 2012. Tales normas no permitían reducir el impuesto de renta del 35 % al 1 %, como irresponsablemente lo afirma. Basta leer la cláusula cuarta del contrato referido, donde no se dispone semejante exabrupto.

Ahora bien, en el denominado caso Odebrecht no actué nunca como fiscal de conocimiento, de suerte que usted no puede imputarme conducta irregular alguna. Independientemente de la necesaria RECTIFICACIÓN, me anticipo a precisarle que seguiré contribuyendo al debate público desde mi columna de opinión, que tanto parece incomodarle.