En los audios revelados por el periódico español, que se habría tratado de una conversación privada en la que Leyva estaba intentando acercarse al Gobierno de Donald Trump, dice que tendría información para sacar a Petro del poder y que en su cargo quedara la vicepresidenta Francia Márquez. En lo que se conoce, Estados Unidos no le habría parado bolas a la idea del excanciller.

“Hay que sacar ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones (del 2026)... es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar, ELN, los del Clan del Golfo. (...) Yo he hablado con los gremios más importantes (...). Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero”, dijo Leyva en ese encuentro.

“Nunca jamás, en ningún momento bajo ninguna circunstancia, o por lo menos no lo he pensado y estoy seguro de que usted tampoco, no lo hemos hablado”, afirmó Leyva.