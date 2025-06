“Pasar la consulta por decreto se parece a la compra de votos en el Congreso que la Fiscalía le imputa a Bonilla. Es romper las reglas por una ‘buena causa’, y justifica que mañana otros las rompan diciendo que hicimos lo mismo. Si nosotros no jugamos limpio, ¿quién lo va a hacer?“, cuestionó el exfuncionario del Gobierno.

El presidente Gustavo Petro ha insistido en convocar la consulta popular por decreto porque cree la teoría, igual que su ministro del Interior, Armando Benedetti, que el Congreso no se habría pronunciado correctamente en la votación que terminó derrotándolos 49 a 47.

“No solo no me sorprendió. Yo alerté al presidente Petro acerca de lo que estaba pasando en el Ministerio de Hacienda (...) ‘Presidente, dado lo que usted dice, me parece muy importante informarle que en el Ministerio de Hacienda se siguen repartiendo cupos indicativos; sigue manejando esto la señora Andrea Ramírez, asesora de Ricardo Bonilla, quien está en licencia de maternidad, pero sé de buena fuente que sigue supervisando lo que hace María Alejandra Benavides”, aseguró en su momento Reyes en entrevista con SEMANA.