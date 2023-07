Expresidente Iván Duque sale en defensa de Álvaro Uribe y dice que fue su gobierno el que desmovilizó el paramilitarismo

El anuncio lo hizo el presidente Gustavo Petro, con el argumento de que aún hay necesidad de conocer más verdades sobre el paramilitarismo en Colombia. “El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados”, sostuvo el mandatario de los colombianos.

Expresidente Álvaro Uribe. (Photo by Leigh Vogel/Getty Images for Concordia) | Foto: Getty Images

El trino de Uribe

En el contexto de la designación de Mancuso como “gestor de paz”, Uribe también emitió un trino, en el que expresó una argumentación similar a la Duque. “El proceso de mi gobierno desmovilizó, aproximadamente a 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación. Deberían dar el mismo status a otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”, sostuvo el exmandatario.