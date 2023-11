“Extraño al senador Petro; yo no volvería a votar por él”: Berenice Bedoya, presidenta del ASI, dice que su partido pasó a la independencia porque no quiere “cargar con este desgobierno”

SEMANA: ¿Qué llevó al Partido ASI a pasar de ser de gobierno a la independencia de la Casa de Nariño?

BERENICE BEDOYA: Es el descontento que hemos podido visibilizar y escuchar en los territorios, el inconformismo y la no conexión con todos estos actores políticos y sociales de Colombia.

SEMANA: ¿Cuál fue la gota que rebosó la copa?

B.B.: Es todo, es la falta de empleo, no se percibe una conexión del Gobierno de Gustavo Petro con el territorio, ela violencia, la guerra. Cuando hablo de violencia me refiero a los robos, atracos y delincuencia urbana en las ciudades. Todo esto lleva a que nos sintamos, desde el Partido ASI, realmente, inconformes. No queremos seguir cargando con el desgobierno que se está viviendo en este momento, con la falta de coherencia del presidente, su discurso y lo que realiza, es una cosa muy extraña.

Él, por ejemplo, habla en sus discursos y dice que el país está muy bien, pero no sé por qué no ha sentido la realidad de lo que está viviendo Colombia. Los resultados de las elecciones territoriales demostraron que la gente no quiere votar por los políticos que están cercanos al Pacto Histórico. Dejo claro que nunca nuestro partido hizo parte del Pacto, apoyamos y acompañamos a Gustavo Petro en la segunda vuelta (...). Voy a repetir algo: yo, Berenice Bedoya, extraño al senador Gustavo Petro, un hombre que tenía un discurso de atacar la corrupción, de equidad, enfocado en lo social y hoy vemos a un gobierno diferente a lo que habló en su campaña. El cambio por el que tantos soñamos y teníamos esperanzas, no se está percibiendo. Por el contrario, se está agudizando más toda la problemática social del país.

El presidente Gustavo Petro. | Foto: PRESIDENCIA

SEMANA: Es decir, ¿usted no ve el cambio en el país que Petro prometió en campaña?

B.B.: No, y no solamente soy yo. Los ciudadanos, los colombianos, están percibiendo que no hay cambio.

SEMANA: ¿Se arrepiente de votar por Gustavo Petro?

B.B.: En política tenemos que tomar decisiones y la decisión de nosotros como partido de apoyar a Gustavo Petro ya se hizo. Tenemos que mirar de aquí en adelante qué va a pasar.

SEMANA: ¿Volvería a votar por Petro?

B.B.: No, no votaría. No volvería a votar por él.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Cortesía

SEMANA: ¿Cuál es el problema de Petro?

B.B.: Todo de a poquito va volviendo algo grande: que no escucha, que se rodea de malos jefes de cartera, los egos de una izquierda que creíamos podría generar el cambio en el país, pero que no se ha dado. No se escucha ni siquiera al territorio y en el caso de la paz, se debe construir desde las regiones. Apoyaremos en adelante como partido político lo que sea para el bien de los colombianos, pero nos alejaremos de las malas tomas decisiones que se den desde el Gobierno Nacional.

Ministro del Interior Luis Fernando Velasco | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Cambiaría de ministros?

B.B.: Todos los ministros tienen cosas por mejorar, seguramente todos lo hacen de buena fe y voluntad, pero creo que a cada uno hay que decirle que deben hacerlo mejor y escuchar a la sociedad colombiana.

SEMANA: ¿Habló con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre la decisión del ASI de ser independientes al gobierno?