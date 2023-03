“Falta a la verdad María Isabel Urrutia”: Laura Sarabia, jefe de Despacho de la Presidencia, le respondió a la exministra

La jefe de despacho de la Presidencia, Laura Sarabia, le respondió a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, luego de las declaraciones por su salida del cargo. Dijo que no es verdad que se le haya dado plazo para presentar su renuncia y cuestionó la polémica contratación que se realizó en la última semana.

“Falta a la verdad María Isabel Urrutia. Desde el día 1 de marzo que presentó su renuncia con una sugerencia de fecha posterior, se le advirtió que debía ser desde el mismo 1. No hay justificación ni hubo ‘acuerdo’ para la indelicada contratación que se ha conocido”, aseguró Sarabia.

La jefe de Despacho de Petro se refiere a las declaraciones de Urrutia en las que ha defendido su gestión en la última semana. Según dijo la exministra, ella habló con Sarabia y le explicó sobre los polémicos contratos que tenía que firmar en los últimos días. Varios líderes políticos, incluso del petrismo, han pedido que se adelanten investigaciones en contra de Urrutia por esos hechos.

La polémica se ha generado por 264 contratos que firmó Urrutia en la última semana, a pesar de que el presidente Petro ya le había solicitado la renuncia. Ella reconoció esa contratación y dijo que venía de tiempo atrás.

La denuncia fue hecha por el abogado Daniel Briceño, quien señaló que Urrutia ha firmado los cientos de contratos desde que Petro le pidió la renuncia. En total, tienen un valor de 23.920.982.500 pesos. “Muchos han sido oficializados a media noche. Todo es contratación directa”, alertó el abogado.

María Isabel Urrutia salió en medio de polémicas del Ministerio del Deporte. Bogotá, agosto 12 del 2022. Foto Guillermo Torres Reina / Semana. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Esos hechos llevaron que el presidente Gustavo Petro declarara como “insubsistente” a la ministra en el cargo en las últimas horas. Además, desde el petrismo varios líderes arremetieron en contra de ella y pidieron que sea investigada por sus actuaciones en el cargo.

“Muy mal la feria de contratos con los que se despide Isabel Urrutia. No era la forma como ella decía salía del ministerio con la cabeza en alto. Solicitamos investigación para evitar alguna acción indebida”, aseguró el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero.

“Inaceptable el comportamiento de la exministra Urrutia, casi 30 mil millones de pesos en contratación a dedo. No basta con su salida, merece una investigación de los organismos de control”, dijo la representante a la Cámara, Katherine Miranda, de la Alianza Verde.

La exministra de Deporte María Isabel Urrutia dijo que le había contado de la situación a Sarabia. Foto Guillermo Torres Reina / Semana. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

No se trata de la primera ‘desmentida’ de Sarabia a Urrutia luego de dejar el cargo. Tras la solicitud de renuncia del presidente Gustavo Petro, la exministra, junto a Patricia Ariza, la exministra de Cultura afirmaron que no conocían la decisión del mandatario hasta el momento de la alocución presidencial, es decir, que se enteraron hasta ese momento al igual que el resto de los colombianos.

“Es importante aclarar que las dos ministras y el ministro saliente conocían la decisión del presidente Gustavo Petro antes de la alocución presidencial. Las versiones de que fueron notificados por medios de comunicación son, cuando menos, imprecisas”, aseguró la jefe de Despacho Presidencial.

Hasta el momento, la información que trascendió es que las dos ministras fueron citadas a las 5 de la tarde a la Casa de Nariño a una reunión con el presidente Gustavo Petro, sin embargo, una hora y media después ninguna de las funcionarias llegó al encuentro, por lo que previo a la alocución del presidente Petro, Sarabia les comunicó la decisión. Ariza confirmó que recibió una llamada cinco minutos antes de que el mandatario hiciera el anuncio a través de los medios de comunicación.

Laura Sarabia, jefe de despacho de la Presidencia le respondió a la exministra Urrutia. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

“No me gusta la manera como lo hicieron, sé que el presidente está ejerciendo un derecho porque todos los ministros somos de libre nombramiento y remoción, pero me hubiera gustado que él me lo dijera mirándome a los ojos”, le dijo Ariza a SEMANA.

Sarabia respondió que se pudo haber tratado de un “malentendido” y que por eso hizo la aclaración. “Las ministras, al igual que todo el gabinete, estaban citadas en la tarde donde se les notificaría la decisión. Por razones que desconozco no asistieron por lo que fueron notificadas via telefónica”, dijo la jefe de Despacho Presidencial.