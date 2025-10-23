Suscribirse

“Farsante”: el mensaje que molestó a Gustavo Petro y lo obligó a defender a uno de sus ministros. ¿Qué pasó?

El roce se registró en redes sociales con un fuerte intercambio de mensajes.

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 5:30 p. m.
Petro en X
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia de la República / Getty Images

Un mensaje en X llamó la atención del presidente de la República, Gustavo Petro, que respondió por medio de sus redes sociales.

La publicación la hizo su exministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien llamó “farsante” al actual ministro de esa cartera, Daniel Rojas, luego de una intervención en el Congreso sobre el Icetex.

Contexto: Gobierno Petro revela el borrador del proyecto de ley de asamblea constituyente

“Este farsante, que disfraza de derechos y empatía su afán destructivo, no se ha dado cuenta de que el Icetex es una entidad pública y que sus políticas llevaron a que se duplicaran las cuotas de los estudiantes”, publicó Gaviria.

La arremetida de Alejandro Gaviria se dio porque el ministro Rojas expresó en el Legislativo: “Yo no estudié gracias al Icetex, yo estudié pese al Icetex (…) Que a las cinco de la mañana llamen a hostigarme para cobrarme una tasa de interés que beneficia la ganancia y la utilidad del sector financiero, de los hombres más ricos del país (…), es hostigamiento a la juventud, y nosotros no vamos a hostigar a la juventud”.

De izquierda a derecha: Alejandro Gaviria y Daniel Rojas.
De izquierda a derecha: Alejandro Gaviria y Daniel Rojas. La arremetida de Gaviria se dio porque el ministro Rojas expresó en el Legislativo: “Yo no estudié gracias al Icetex, yo estudié pese al Icetex". | Foto: Colprensa

Posteriormente, el mandatario colombiano realizó una férrea defensa de su ministro de Educación y lo hizo, por la misma vía, su cuenta personal de X.

“El Icetex fue convertido en banco por el expresidente Uribe. A usted le di la tarea de ampliar cupos en la universidad pública y el resultado fue cero. El que llama “farsante” ya lleva 250.000 nuevos cupos en la universidad pública”.

El debate sobre el futuro del Icetex, en el que habló Rojas y desató la controversia, se realizó con la presencia de otro ministro, el de Hacienda, Germán Ávila, y con la presencia del director de esa entidad, Álvaro Hernán Urquijo.

Las denuncias sobre el Icetex

Previo al debate, que se llevó a cabo en el Congreso, el senador liberal Mauricio Gómez Amín denunció amenazas de muerte en su contra.

Mauricio Gómez Amín
Mauricio Gómez Amín | Foto: Foto prensa Mauricio Gómez Amín

De acuerdo con el congresista, las intimidaciones que afectan su seguridad las recibió a través de su correo electrónico.

Recibí amenazas de muerte por mi correo electrónico por este debate. Un anónimo llegó a mi correo hoy. A mí no me calla nadie porque yo no tengo miedo”, alertó el senador en su intervención.

En la misma, solicitó garantías a la Presidencia del Congreso para la oposición y puso de presente su preocupación por la seguridad personal y familiar.

A su turno, la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, también reveló detalles de la denuncia.

Catherine Juvinao ICETEX
Catherine Juvinao ICETEX | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Este es el correo que le llegó al senador @MauricioGomezCO, en que le hablan de las amenazas contra @PalomaValenciaL y contra mí, señalando que vendrían de un ‘clan de familias de la costa narcoparamilitares’ que estarían haciendo de las suyas en este gobierno”, publicó la congresista.

Contexto: Álvaro Leyva denunció nuevamente a Gustavo Petro ante fiscal de EE. UU. por sus “arengas” en Nueva York contra Donald Trump

