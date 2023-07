Federico Gutiérrez arremete contra el Gobierno Petro por atentado en Arauca: “No podemos seguir contando muertos o heridos”

Los hechos violentos en Colombia no paran. En la tarde de este viernes 21 de julio se registró un atentado con un carro bomba que explotó en el Batallón energético y vial número 22, ubicado en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca.

La crítica de ‘Fico’ Gutiérrez tras el atentado’

Seguidamente, el excandidato presidencial aseguró que hoy en día la Fuerza Pública está “abandonada” y enfatizó que el Estado no está defendiendo a la población, lo que genera que las personas vivan con miedo. “Nuestra fuerza pública abandonada. No podemos seguir contando muertos y heridos por un Estado que no defiende a su gente. Nadie tendría que vivir con miedo”, apuntó.