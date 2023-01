El exalcalde de Medellín criticó al Gobierno de Gustavo Petro porque considera que, a través de decretos, no se pueden solucionar los problemas del país.

Federico Gutiérrez cuestionó decretos del Gobierno; dice que cese al fuego y el no incremento de los peajes no se han cumplido

El excandidato presidencial Federico Gutiérrez volvió a arremeter contra el Gobierno de Gustavo Petro, en este caso por los decretos que se han expedido, pero que sus directrices no se estarían cumpliendo. Dijo que hay dos casos puntuales en los que se evidencian estos hechos.

“Si Colombia se gobernara por decreto, no tendrían un solo problema y viviríamos en el paraíso. La realidad muestra todo lo contrario. Ejemplos: 1. Gobierno: Cese Bilateral al Fuego. ELN: No. No fue discutido. 2. Gobierno: Se congelan precios de peajes. Peajes: subieron”, afirmó el exalcalde de Medellín.

Si Colombia 🇨🇴 se gobernara por Decreto, no tendrían un solo problema y viviríamos en el paraíso.

La realidad muestra todo lo contrario. Ejemplos:

1. Gobierno: Cese Bilateral al Fuego.

ELN: No. No fue discutido.

2. Gobierno: Se congelan precios de peajes.

Peajes: Subieron ⬆️ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 16, 2023

Gutiérrez se refiere, por un lado, al decreto que firmó el Gobierno en los últimos días en el que anunció congelar los precios de los peajes para el 2023, sin embargo, varias concesiones estarían incumpliendo esa dirección, ya que los ciudadanos han reportado incrementos en distintas partes del país.

“A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2023, no se efectuará ningún tipo de incremento de tarifas de peajes a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invias) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)”, dice el documento expedido por la Casa de Nariño.

Uno de los que denunció que supuestamente estarían incrementando los peajes en varias partes del país, a pesar de los anuncios del presidente Petro, fue el senador Jota Pe Hernández, quien aseguró que en varias regiones se estaría presentando esta alza en vías que están a cargo del Gobierno nacional.

El presidente Gustavo Petro ha hecho anuncios de varios decretos que desde distintos sectores reclaman que no se estarían cumpliendo. - Foto: Presidencia

“¡Los engañaron! ¡Gobierno de Gustavo Petro nuevamente hace falsos anuncios, otra vez le miente al país! Precios de peajes están aumentando en Colombia, suben entre $1.100 y $1.200 pesos. ¡Por esto me odian, por hacerles control político y exigirles que le digan la verdad al pueblo!”, aseguró el senador de la Alianza Verde.

Luego de varias críticas de diferentes sectores que reclaman que no se estaría cumpliendo la medida, el mandatario tuvo que anunciar que las concesiones que la incumplan serán sancionadas. “Las concesiones que eleven tarifas de peaje sin autorización del Gobierno serán sancionadas por la Superintendencia”, aseguró el mandatario.

Otro de los decretos que cuestionó Federico Gutiérrez fue el del anuncio al cese al fuego bilateral con el ELN, uno de los principales tropiezos que ha tenido el mandatario en lo que va corrido de su mandato.

Aunque Petro dio la noticia como ‘regalo de Fin de Año’, un par de horas previo a las festividades, días después el grupo guerrillero salió a desmentir que se haya pactado ese acuerdo, lo que generó una crisis en el Gobierno y en la mesa de negociación que desarrolló en Caracas, Venezuela.

Según anunció la comandancia del ELN, esta posibilidad se explorará hasta la segunda ronda de negociaciones que se llevará a cabo en México.

El ELN entorpeció uno de esos decretos al afirmar que el cese al fuego bilateral anunciado por el mandatario nunca se pactó en la mesa de negociación. - Foto: guillermo torres-semana

A pesar del anuncio, el Gobierno tuvo que reversar ese decreto y desde entonces la mesa de negociación con la guerrilla ha estado en crisis. Sin embargo, los otros cuatro decretos con los que estableció un cese al fuego bilateral con otras estructuras criminales se radicaron y están activos.

El problema es que se han venido registrando enfrentamientos en distintas zonas del país, por lo que varios reclaman que estos grupos armados al margen de la ley tampoco estarían cumpliendo el pacto que se hizo con el Gobierno.

En el caso del Estado Mayor de las AGC, o Clan del Golfo, emitió un comunicado en el que expresó que supuestamente el Gobierno no estaría efectuando el acuerdo. “El 12 de enero en el municipio de Norosí, vereda Buena Seña, el Gaula dio muerte a Juan Ángel Pinedas Cabra, hiriendo de gravedad además a Rafael Jaime Caicedo, quienes se encontraban de civil y completamente desarmados”, reclamó ese grupo criminal, además de otras detenciones que ha llevado a cabo la Policía.

El anuncio al cese al fuego militar habría generado malestar en altos mandos del Ejército. - Foto: Ejército Nacional.

SEMANA reveló las inconformidades que estaría generando dentro de las tropas del Ejército el cese al fuego bilateral. Varios generales confirmaron, bajo total reserva para evitar represalias, que la última semana del año pasado fue crucial, ya que tras un operativo militar, la cúpula recibió una instrucción del Gobierno para instar a los comandantes a “parar” dichas acciones con el fin de no entorpecer la búsqueda de la ‘paz total’ en la que se ha empeñado el presidente Petro. Este mensaje habría disparado las alarmas entre los oficiales de las diferentes fuerzas.