Federico Gutiérrez denuncia que fue agredido por jóvenes tras asistir a una universidad: “Claramente, están listos para incendiar el país”

“Unas pocas personas que se tapaban la cara me empezaron a agredir, a atacar e insultar . Cuando otros papás les pidieron que nos dejaran tranquilos, también los agredieron e insultaron. Esto no es gratuito ni espontáneo”, expresó el alcalde.

En ese contexto, responsabilizó al presidente Gustavo Petro de incitar al odio con su discurso político: “Hoy, me querían sacar a mí de una universidad pública. Mañana, nos van a querer sacar de las ciudades y del país. Esta es la consecuencia del odio que genera usted, presidente Petro, con sus palabras . Hoy con ese odio causa tanta violencia como cuando era guerrillero”, sentenció Gutiérrez.

El alcalde, visiblemente afectado, hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar los actos de violencia, a defender la institucionalidad y a no dejarse intimidar por quienes, según él, quieren imponer su voluntad mediante la confrontación .

A pesar del tenso momento, Gutiérrez reiteró su respeto por la comunidad del Politécnico, destacando que la mayoría de sus estudiantes son jóvenes que “buscan un mejor futuro a través de la educación”. Insistió en que los actos violentos son responsabilidad de una minoría “cobarde” que no representa el espíritu universitario.

“Mi mensaje es claro: no a la violencia, no al odio. Esa minoría violenta no se puede creer dueña ni de las universidades, ni del Estado, ni del país. Hoy, fui yo; mañana, puede ser cualquier otra persona”, concluyó.