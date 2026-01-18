Política

Federico Gutiérrez se va de frente contra Petro y le lanza desafiante advertencia: “De una vez le digo”

El alcalde antioqueño le respondió duramente al jefe de Estado a través de las redes sociales.

Redacción Semana
18 de enero de 2026, 8:29 p. m.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y el presidente Gustavo Petro. Los políticos se enfrentaron en la red social X.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y el presidente Gustavo Petro. Los políticos se enfrentaron en la red social X.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, le lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro por nuevamente cuestionar las visitas a Estados Unidos que hicieron algunos congresistas y políticos de la oposición.

Todo inició por un mensaje que el jefe de Estado escribió en su cuenta de X, en el cual aseguró que producto de estas reuniones es que él y Verónica Alcocer, entre otras personalidades, habían sido incluidos en la Lista Clinton.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se enfrentaron una vez más.

Petro sostuvo que estos integrantes de la oposición fueron a la nación norteamericana buscando “invasiones, muertos y cárceles”. Por todo ello, los calificó como “apátridas”.

“Querían hasta invasión y extracción, y no sé cuántas cosas más”, agregó.

Esta publicación no le gustó al alcalde de la capital de Antioquia, que no dudó en salir a criticar duramente al presidente y hasta lo llamó mentiroso.

Según Gutiérrez, la inclusión del jefe de Estado en la Lista Clinton se dio por “mérito propio”. El mandatario no dudó en lanzarle una advertencia al inquilino de la Casa de Nariño.

Y de una vez le digo que desde la oposición democrática sí seguiremos teniendo buenas relaciones con Estados Unidos. Cómo le ha dolido a usted que hayamos ido a Washington”, señaló.

El alcalde antioqueño fue más allá y afirmó que en verdad el “apátrida” es Petro, acusándolo de entregarle el país a estructuras criminales que hoy se esconden en Venezuela, haciendo referencia al ELN y las disidencias de las Farc.

“Petro actúa como los dictadores”: Fico Gutiérrez alerta que el país está en grave amenaza y pidió unión para defender las instituciones

En la respuesta, Federico Gutiérrez sostuvo que el régimen de Nicolás Maduro y los “peores criminales” han sido aliados del actual gobierno colombiano.

Ahora le toca ir a usted a Washington, pero con la cabeza agachada para ver si la desembarra”, añadió.

De esta forma, estalló una nueva pelea entre el mandatario de Medellín y el jefe de Estado, quienes ya en repetidas oportunidades han tenido fuertes cruces.

Por el momento y pese al duro mensaje, Petro no le ha respondido a Gutiérrez.

El alcalde no se quedó callado y le dijo de todo al máximo mandatario.

Cónsul de Colombia en Bilbao interpone tutela contra la Cancillería.

Álvaro Uribe e Iván Cepeda

Elecciones atípicas en Girón, Santander

Jairo Ladino y María Fernanda Carrascal

Carolina Corcho

Consulta del Pacto Histórico. Imagen de referencia de votante.

Reacción del Partido Comunes a Demanda de Semana

Noticias Destacadas