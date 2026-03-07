Financiación de campañas: MOE identifica un alto porcentaje de candidatos al Congreso sin hacer sus reportes

Una campaña electoral cuesta mucho dinero. Publicidad, viajes, trabajadores. El tema de la financiación de candidaturas es algo que en Colombia está siempre bajo la lupa, pues existen reglas sobre las fuentes, y unas son legalmente aceptadas, mientras que otras están prohibidas.

Por ello, hasta existe un aplicativo para la rendición de cuentas de las campañas políticas, cuyas fuentes de financiación permitidas son donaciones de privados, créditos bancarios y reposición de votos por parte del Estado. Claro está que lo que más pesa en toda la ecuación son las donaciones privadas y ahí es donde está el peligro, pues muchas veces se presta para que entren dineros “calientes”.

De ahí que existan observadores especializados en lanzar alertas, como lo está haciendo ahora la Misión de Observación Electoral (MOE). A un día de la jornada electoral, hay un alto porcentaje de candidatos al Congreso de la República que no han cumplido con el requisito de reportar el informe con los ingresos y gastos de campaña.

Tarjetones al Congreso Foto: Foto creada IA

El aplicativo correspondiente se llama Cuentas Claras y es administrado y supervisado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Allí los partidos deben registrar sus movimientos financieros para garantizar transparencia. Aunque la vigilancia la realiza el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas, la MOE se mantiene siempre alerta.

Así, esta misión de observadores señala que, con corte al 7 de marzo, solo el 36,6 % de las candidaturas había iniciado el registro de ingresos o gastos de campaña en el aplicativo. Esto significa que, en la última revisión realizada, faltaba el 63,4 %.

En el desagregado, la MOE señaló que en las candidaturas al Senado el nivel de reporte llega al 44,2 %, mientras que en la Cámara apenas alcanza el 36,8 %.

De las candidaturas a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, solo una había reportado información financiera, lo que, a juicio de la Misión, es “un nivel de registro prácticamente inexistente en estas circunscripciones”.

Misión de Observación Elecctoral de la Unión Europea Foto: Jorge Eduardo Morales Henao

Alerta

Se trataría, entonces, de un escenario que activa las alertas en materia de transparencia electoral. Para Frey Muñoz, subdirector de la MOE, “cuando la mayoría de candidaturas no ha reportado ingresos o gastos a un día de las elecciones, se limita la trazabilidad de los recursos que han circulado durante la campaña. La rendición de cuentas en tiempo real es fundamental para prevenir influencias indebidas y garantizar condiciones de equidad en la contienda”, explicó.

La MOE recordó que la plataforma ‘Pilas con el Voto’ está activa y lo estará durante todo el proceso electoral. Allí los ciudadanos pueden reportar o consultar las irregularidades electorales que perciben o que se producen en sus municipios y departamentos, en un contexto en el cual el ejercicio del derecho al voto debe hacerse de manera libre e informada.