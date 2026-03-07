ELECCIONES

Financiación de campañas: MOE identifica un alto porcentaje de candidatos al Congreso sin hacer sus reportes

A solo un día de las elecciones, apenas el 36,6 % de las candidaturas había hecho el registro de ingresos y gastos. ¿Lo harán a última hora?

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Economía
7 de marzo de 2026, 7:00 p. m.
La misión de Observación Electoral es clave en un proceso democrático
La misión de Observación Electoral es clave en un proceso democrático Foto: Fotos SEMANA

Una campaña electoral cuesta mucho dinero. Publicidad, viajes, trabajadores. El tema de la financiación de candidaturas es algo que en Colombia está siempre bajo la lupa, pues existen reglas sobre las fuentes, y unas son legalmente aceptadas, mientras que otras están prohibidas.

Por ello, hasta existe un aplicativo para la rendición de cuentas de las campañas políticas, cuyas fuentes de financiación permitidas son donaciones de privados, créditos bancarios y reposición de votos por parte del Estado. Claro está que lo que más pesa en toda la ecuación son las donaciones privadas y ahí es donde está el peligro, pues muchas veces se presta para que entren dineros “calientes”.

De ahí que existan observadores especializados en lanzar alertas, como lo está haciendo ahora la Misión de Observación Electoral (MOE). A un día de la jornada electoral, hay un alto porcentaje de candidatos al Congreso de la República que no han cumplido con el requisito de reportar el informe con los ingresos y gastos de campaña.

Los tarjetones en braille deben estar disponibles en cada puesto de votación.
Tarjetones al Congreso Foto: Foto creada IA

El aplicativo correspondiente se llama Cuentas Claras y es administrado y supervisado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Allí los partidos deben registrar sus movimientos financieros para garantizar transparencia. Aunque la vigilancia la realiza el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas, la MOE se mantiene siempre alerta.

Política

Elecciones 2026: CNE convoca reunión por presuntas inconsistencias en la acreditación de testigos electorales

Política

🔴 EN VIVO | Elecciones en Colombia 2026: avanzan los preparativos para la jornada de este domingo

Política

Armando Benedetti advirtió a la Misión de Observación de la Unión Europea las dudas del presidente Petro sobre el ‘software’

Política

La grave queja que puso el director del Centro Democrático ante la Registraduría: “Pone en riesgo la jornada electoral”

Política

“Los radicalismos no tienen sentido”: padre de Gustavo Petro a Roy Barreras, en reunión en la que hablaron de elecciones

Política

Cancillería cambió la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso de la República

Política

Reaparece Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años por homicidio, a respaldar la candidatura de su hija a la Cámara de Representantes

Cali

Dirigencia liberal del Valle advierte sobre los riesgos del discurso de fraude anticipado: “Podría desencadenar en violencia”

Nación

Un jurado de votación fue inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos tras sanción de la Procuraduría General. Esto hizo

Nación

Previo a la jornada electoral del 8 de marzo, un hombre fue sorprendido con un maletín lleno de billetes de $50.000

Así, esta misión de observadores señala que, con corte al 7 de marzo, solo el 36,6 % de las candidaturas había iniciado el registro de ingresos o gastos de campaña en el aplicativo. Esto significa que, en la última revisión realizada, faltaba el 63,4 %.

En el desagregado, la MOE señaló que en las candidaturas al Senado el nivel de reporte llega al 44,2 %, mientras que en la Cámara apenas alcanza el 36,8 %.

De las candidaturas a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, solo una había reportado información financiera, lo que, a juicio de la Misión, es “un nivel de registro prácticamente inexistente en estas circunscripciones”.

No hacen campaña, no dan opiniones políticas ni intervienen en los resultados. Llegan desde distintos países de Europa para vigilar cómo funciona el voto en Colombia.
Misión de Observación Elecctoral de la Unión Europea Foto: Jorge Eduardo Morales Henao

Alerta

Se trataría, entonces, de un escenario que activa las alertas en materia de transparencia electoral. Para Frey Muñoz, subdirector de la MOE, “cuando la mayoría de candidaturas no ha reportado ingresos o gastos a un día de las elecciones, se limita la trazabilidad de los recursos que han circulado durante la campaña. La rendición de cuentas en tiempo real es fundamental para prevenir influencias indebidas y garantizar condiciones de equidad en la contienda”, explicó.

La MOE recordó que la plataforma ‘Pilas con el Voto’ está activa y lo estará durante todo el proceso electoral. Allí los ciudadanos pueden reportar o consultar las irregularidades electorales que perciben o que se producen en sus municipios y departamentos, en un contexto en el cual el ejercicio del derecho al voto debe hacerse de manera libre e informada.

Más de Política

El presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, recordó que la labor de los testigos es clave para garantizar la transparencia y el respeto por la voluntad popular, siempre dentro del marco de la ley.

Elecciones 2026: CNE convoca reunión por presuntas inconsistencias en la acreditación de testigos electorales

Para las elecciones de 2026 la Registraduría Nacional ya confirmó un crecimiento del electorado y del dispositivo humano que hará posible esta jornada democrática.

🔴 EN VIVO | Elecciones en Colombia 2026: avanzan los preparativos para la jornada de este domingo

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunión con miembros de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

Armando Benedetti advirtió a la Misión de Observación de la Unión Europea las dudas del presidente Petro sobre el ‘software’

El Debate, Gabriel Vallejo director del Centro Democrático

La grave queja que puso el director del Centro Democrático ante la Registraduría: “Pone en riesgo la jornada electoral”

Roy Barreras y padre de Gustavo Petro

“Los radicalismos no tienen sentido”: padre de Gustavo Petro a Roy Barreras, en reunión en la que hablaron de elecciones

Para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes se debe marcar la casilla del partido o coalición de preferencia y el número de la lista que ocupa cada candidato.

Cancillería cambió la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso de la República

Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta condenado por homicidio; y su hija, Eimy Julieth Suárez González, candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical.

Reaparece Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años por homicidio, a respaldar la candidatura de su hija a la Cámara de Representantes

Para las elecciones de 2026 la Registraduría Nacional ya confirmó un crecimiento del electorado y del dispositivo humano que hará posible esta jornada democrática.

Elecciones 2026: estas son las agrupaciones políticas que tendrán la mayor cantidad de testigos electorales este domingo

ED 2276

¿Qué está en juego en las tres consultas presidenciales que se votarán este domingo 8 de marzo?

Noticias Destacadas