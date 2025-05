Francia Márquez confesó que quería ser presidenta: recordó que en su casa se “burlaron” y dijeron que si se había “enloquecido”

Además, recordó sobre su infancia: “Lo digo porque desde niña siempre yo veía a los políticos, mi mamá no tenía con qué comprarme zapatos, yo me iba a la plaza de mercado descalza, y yo veía a los políticos de mi pueblo bien emperifollados y yo dije: ‘Algún día voy a ser la alcaldesa de Suárez’”.

“No terminé siendo la alcaldesa, pero terminé siendo la vicepresidenta de Colombia. Así que nosotros podemos llegar a donde queramos. A los niños y niñas que están aquí, no se rindan en sus sueños, no se rindan con sus ilusiones, no pierdan la esperanza, no es fácil, pero no es imposible y lo podemos lograr”, insistió Francia Márquez.