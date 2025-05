Francia Márquez se sigue desmarcando de Gustavo Petro: dijo que “no sabe si saldrá a marchar” como lo pidió el presidente. Esta es la razón

Cada día que pasa es más evidente el distanciamiento entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la vicepresidenta Francia Márquez. Relación que se fracturó luego de que el mandatario le quitara el Ministerio de la Igualdad, pese a que nació con la funcionaria.

En esa ocasión, causó sorpresa una declaración que dio Francia Márquez, en respuesta al llamado que hizo Petro a salir a marchar, luego de que el Senado hundió su polémica consulta popular.

La vicepresidenta expresó que “no sabe si saldrá a marchar”, como lo solicito el presidente de la República, en una alocución que dio el mandatario colombiano desde China.

“Desde mi liderazgo social siempre he estado en la movilización social y aquí estaré. Ahora estoy en el Gobierno, estoy gobernando para el país, estoy cumpliendo las misiones de la Vicepresidencia para responder a la promesa de cambio y de transformación que hicimos”, dijo Francia Márquez en diálogo con Caracol Radio.

Vicepresidenta Francia Márquez. | Foto: Getty Images

Y ante la pregunta directa sobre se va a marchar, Márquez respondió: “No lo sé”.

La alta funcionaria del Gobierno nacional fue más allá: “No, no sé, todavía no sé. Puede ser que sí, puede ser que no, no depende de nada. Depende de que me tengo que concentrar en gobernar y en responderle a Colombia”.

“Yo he estado participando en todas las movilizaciones que se han hecho si y casi siempre, pues si tengo agenda de trabajo que tengo que ir, pero casi siempre he participado no hay un 1 de mayo que yo no salga a la calle desde antes de estar en el Gobierno y ahora en el Gobierno”(sic), expresó Francia Márquez.

Cada día que pasa crece el distanciamiento entre Petro y Francia Márquez. | Foto: Getty Images

Y aprovechó la vicepresidenta para ampliar su postura sobre la marcha convocada por Petro: “No, no estoy dubitativa. Yo he hecho mi llamado al diálogo y he hecho mi llamado a un acuerdo nacional. Y el acuerdo es que salga la reforma en el Congreso que garantice los derechos de los trabajadores. Si de aquí al lunes el Congreso dice que se compromete con sacar la reforma de los trabajadores”.