Francisco Santos afirma que Delcy Rodríguez entregó a Nicolás Maduro: “Estoy absolutamente seguro”

Nicolás Maduro, líder del régimen en Venezuela, amaneció este domingo en una cárcel de Nueva York, luego de la estratégica incursión militar que adelantó Estados Unidos en el vecino país este 3 de enero.

La captura del líder del régimen ha generado muchas especulaciones frente a lo que viene para Venezuela, más cuando el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que gobernará hasta una transición segura.

Trump aseguró que el liderazgo de la transición la tendrá ante todo la Casa Blanca. “Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, dijo.

Sin embargo, no descartó que el lugar de Maduro lo asuma la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien en la noche de este sábado, tras la llegada de Maduro a Estados Unidos, fue designada presidenta interina.

“Marco (Rubio) acaba de tener una conversación con ella y está dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para que esto funcione”, declaró el presidente Trump sobre el futuro de Venezuela en rueda de prensa.

El exvicepresidente Francisco Santos se pronunció tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: Semana/Getty Images

Lo sucedido ha sembrado diferentes reacciones en Colombia, entre las que se encuentran las del expresidente Francisco Santos, quien considera que a Nicolás Maduro no lo sacaron sino que lo “entregaron”.

“Estoy absolutamente seguro que lo entregó Delcy. Toda la información que ya tenemos empieza uno a sumar y dice: ‘Uy, esta fue una operación en la que lo entregan’”, resaltó Santos en entrevista con NTN24.

El exvicepresidente explicó que montaron “todo el escenario” y que definitivamente el presidente Donald Trump está pensando que la vicepresidenta de Venezuela sea la persona para la transición.

“Delcy va a ser la de la transición, ya está actuando. Va a ser la de la transición, yo no creo que eso sean videos anteriores. Ella ya tiene absolutamente claro el papel que va a jugar”, indicó Santos.

El líder político colombiano resaltó que en medio de esto María Corina Machado va a ser a la que le va a tocar más duro, ya que “va a tener que ganarse un escenario y un espacio con Trump, porque fue muy pragmático”.

Entre las decisiones que tomó Trump, de acuerdo con Francisco Santos, está la captura del Nicolás Maduro, monta una transición con alguien del régimen y busca financiación y ganancias de las empresas petroleras.

“Vamos a ver hasta dónde Marco (Rubio) maneja este momento y qué tanto margen de maniobra le dejan a Delcy, porque entre otras cosas ya no me suena a casualidad que The New York Times haya ido y le haya hecho todo ese revestimiento de de gran líder”, manifestó el exvicepresidente en NTN24.

Santos mostró preocupación al manifestar que “si las cosas siguen así como van y no hay una transición rápida y democrática, vamos a ver un chavismo que sobrevive la captura de Maduro”, señaló.

Por eso llamó a que se puedan realizar una elecciones en Venezuela, donde María Corina Machado pueda participar como candidata, con un CNE independiente, vigilancia internacional y la aceptación de todos.