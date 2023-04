Fuerte advertencia del presidente Petro: “El Estado colombiano no tiene la capacidad de indemnizar a las víctimas del conflicto”

El presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una preocupante advertencia de cara al proceso de indemnización de las víctimas del conflicto en Colombia y alertó que el Estado no tiene la capacidad de realizar ese proceso, al indicar que puede costar más de 300 billones de pesos.

El jefe de Estado fue más allá e indicó que en el Presupuesto General de la Nación no tiene el sustento económico para materializar la indemnización de por lo menos diez millones de víctimas del conflicto armado en el país.

“¿Cómo se puede indemnizar a las víctimas de la violencia en Colombia, si vale 300 billones de pesos?, es una pregunta que les dejo, yo he intentado hacer un camino que aquí me podrían sacar un escándalo periodístico, porque indudablemente no se puede hacer con el Presupuesto General de la Nación”, sostuvo Petro.

El presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una preocupante advertencia de cara al proceso de indemnización de las víctimas del conflicto en Colombia. - Foto: Presidencia

Señaló: “Tampoco se puede hacer con los bienes de los victimarios, que los entregaron y en parte se los robaron; ahora vamos a esclarecer eso, la criminalidad entró a la Unidad de Víctimas y volvió a victimizar a las víctimas desde el Estado”.

Máximo Hoyos Guerra, víctima de desplazamiento en la vereda La Pita, Atlántico, uno de los lugares que durante el conflicto sufrió de masacres y desplazamiento. - Foto: Daniel Reina

“Pero 301 billones de pesos, en un presupuesto que es de 350 billones de pesos o de 400 billones de pesos realmente, con la adición, pero que la mayor parte tiene que pagarse en deuda y bastante ahora que es, y después en pensionados que no pueden renunciar a su derecho, y después en profesores y educación o salud que tampoco es renunciable, empezamos a entender que no hay campo fiscal. El Estado colombiano no es capaz de indemnizar, no tiene la capacidad de indemnizar a las víctimas del conflicto”, sentenció el mandatario colombiano.

Congreso - Foto: león Darío pelaez

Sumado a ello, el presidente Petro, en la instalación que realizó este martes 11 de abril del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, afirmó que el Estado tardaría cerca de 125 años en completar la tarea de indemnizar a las víctimas, por lo que propuso la importancia de explorar alternativas sobre este tema.

“Hay que construir otro camino y otro camino en las condiciones concretas. Si no es el presupuesto y no son los victimarios, ¿de dónde puede ser? Sólo hay uno, en mi opinión, lo dejo como discusión, de pronto ustedes tienen otras ideas. La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia y creo que acortaríamos los tiempos”, dijo Petro.

Iván Danilo Rueda Rodríguez, alto comisionado para la Paz. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Agregó: “Si de verdad estamos hablando de un Acuerdo Nacional —pacto, dijimos en campaña, es decir, un encuentro de la diversidad de la sociedad colombiana—, pues entonces uno de los primeros puntos del pacto social es: ¿se indemniza a las víctimas o no? Y si se indemniza, la única opción, de acuerdo con estos cálculos, a menos que estén mal hechos, es que el poder de emisión del Estado pase en primer lugar, en vez de los bancos, a las víctimas de la violencia que, económicamente, da lo mismo porque finalmente el dinero circula, pero políticamente no es lo mismo, socialmente no es lo mismo”.

Iván Duque se defendió de las acusaciones de Gustavo Petro: “A la mentira y las falacias se les responde con hechos y datos precisos”

El expresidente Iván Duque respondió a las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien dijo que su predecesor hizo “trizas” el acuerdo de paz con las Farc durante su periodo y que solo compró 17.000 hectáreas para cumplir el primer punto. En su cuenta de Twitter, el exmandatario aseguró que pudo haber “falta de rigor” en lo dicho por su sucesor.

La frialdad entre Iván Duque y Gustavo Petro. - Foto: Presidencia de la República

“A la mentira y las falacias se les responde con hechos y datos precisos. Para el 7/08/2022 ingresaron 1,7 millones de hectáreas al Fondo de Tierras, en más de 14.000 predios. Algunos confunden predios con hectáreas intencionalmente o por falta de rigor”, publicó el expresidente en su cuenta de Twitter, con cifras de la Agencia Nacional de Tierras.

A la mentira y las falacias se les responde con hechos y datos precisos. Para el 7/08/2022 ingresaron 1.7 millones de hectáreas al Fondo de tierras, en más de 14.000 predios.



Algunos confunden predios con hectáreas intencionalmente o por falta de rigor.



Fuente: @AgenciaTierras pic.twitter.com/Zzu8NAEE4E — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 11, 2023

En otro trino, el expresidente mostró más cifras que sustentan los avances en titulación de tierras durante su Gobierno.

Expresidente Iván Duque - Foto: Nicolás Galeano - Presidencia

“En desarrollo del Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural se ingresaron 1.711.124 hectáreas al Fondo de Tierras de la Nación, a través de 14.167 predios”, se observa en el documento compartido por el exmandatario.

Entre los logros también destaca que durante el Gobierno Duque se entregaron 727.482 hectáreas por medio del Fondo de Tierras, beneficiando a 24.627 familias. Además, evidencian avance en la formalización de 1.384.808 hectáreas a través de la expedición de 50.379 títulos, beneficiando a 71.576 familias entre étnicas y campesinas.

Los Datos y las Cifras, una vez más, desmienten las falacias.

Quedan en evidencia los avances en titulación y predios en el Fondo de Tierras. pic.twitter.com/FKEw1eK1eM — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 11, 2023

“Estos resultados en titulación fueron reconocidos por la Ocde al resaltar en su informe de análisis del sector agropecuario el récord en titulación que había realizado el gobierno del presidente Duque”, dice el documento compartido por el expresidente.

Expresidente Iván Duque en la conmemoración de los 60 años de la Ocde. - Foto: Cortesía Presidencia de la República

Además, según el documento, si se compara con administraciones anteriores a la suya, Duque tituló, ingresó al fondo y entregó más tierras que los demás presidentes, incluido Juan Manuel Santos.

Sin embargo, en el marco de un evento sobre el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, el presidente Gustavo Petro lanzó agudas pullas contra el exmandatario Duque frente a las tareas que quedaron pendientes por esa administración sobre los acuerdos de paz.

La guía, creada por la Fundación Forjando Futuros, contiene algunos de los términos más comunes para entender el proceso. - Foto: Semana Rural

“Tengo que comprar esas tierras, sin pensar aún en la clase Institucional que sería capaz de comprar tres millones de hectáreas, por lo menos en las fechas que se proponen en el acuerdo de paz”, sostuvo Petro.

Y agregó en su declaración: “Se firmó el acuerdo de paz y han pasado siete años, en noviembre se cumplen siete años, a mayor parte de ese acuerdo es Duque, cuatro años que pasaron, ¿cuántas hectáreas compró Duque para cumplir el primer punto del acuerdo?, 17.000 hectáreas, 0,3 % del acuerdo en cuatro años”.

“0,3 % del total de tierras, ¿qué fue lo que hizo Duque entonces?, hacer trizas el acuerdo de paz, porque además quemó cuatro años, ahora este Gobierno y el otro Gobierno tienen que hacer cumplir el punto uno de los acuerdos”, sentenció.