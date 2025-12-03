Suscribirse

Política

Fuerza Ciudadana anuncia alianza con otros partidos de izquierda, ¿aumenta la división con el petrismo?

La colectividad se alió con otras fuerzas de izquierda para competir en 2026.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 3:06 a. m.
carlos caicedo Exgobernador de Magdalena
Carlos Caicedo lidera Fuerza Ciudadana. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El distanciamiento entre algunos sectores de la izquierda habría llevado a que varias colectividades de ese sector hicieran rancho aparte de la coalición que formó el Pacto Histórico para las elecciones de 2026.

El exgobernador de Magdalena y líder de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, anunció que crearon una nueva alianza con otras colectividades, alejadas del petrismo.

“Nace una coalición amplia, plural y profundamente regional. Una fuerza que pone en el centro lo que por décadas fue ignorado: la dignidad de las regiones y de su gente”, aseguró.

Caicedo mencionó que se trata de una “oportunidad histórica” para construir el país desde la visión que tienen. “Un país que no se decida solo en Bogotá, sino en cada barrio, vereda y territorio donde late el corazón del pueblo”, afirmó Caicedo.

Por eso, invitó a que quienes se quieran sumar a este proceso y ser candidatos podrán inscribirse para ser elegidos. “Cada liderazgo, cada voz y cada territorio cuentan. Entre todas y todos, construiremos un nuevo camino de justicia territorial, poder popular y verdadera democracia”, dijo.

Uno de los hechos que más llama la atención es que habría partidos y sectores que se pensaba que estaban cerca al petrismo. Por ejemplo, allí están Comunes, la colectividad que nació del acuerdo de paz con las Farc en La Habana y que para 2026 deberán salir a buscar los votos.

Contexto: Petro perdió el control total de la izquierda: así está la pelotera con Carlos Caicedo y el inconformismo de Daniel Quintero

Además, está el M-19, que aunque recuerda al grupo guerrillero al que perteneció Petro, hoy sería una colectividad política. También están otras colectividades y movimientos como Voz Pública, Vocex, Movimiento por la Constituyente Popular, entre otros.

En su declaración dejaron claros tres puntos que consideran fundamentales y que buscarán que se vuelvan la base de su alianza. Por ejemplo, hablaron del impulso de las “reformas profundas para superar las desigualdades sociales y territoriales”; un “compromiso con integral con la paz, la seguridad y la justicia territorial”; y “la apertura democrática al debate sobre una Asamblea Nacional Constituyente”.

Precandidato a la Presidencia Carlos Caicedo.
Carlos Caicedo buscará llegar a la Presidencia alejado del Frente Amplio. | Foto: Cortesía / API

En las últimas semanas, Caicedo se había disgustado con Petro porque estuvieron enfrentados en la elección de la gobernadora del Magdalena, en la que terminó ganando la candidata del caicedismo, mientras que el petrismo se alió con partidos tradicionales y resultó derrotado.

“Nos gana la política tradicional de Santa Marta”, dijo Petro sobre esos hechos. “No puedo estar con organizaciones que se dicen de izquierda y que buscan dividirla en este momento”, agregó el mandatario.

En ese sentido, las dudas que quedan es si esta coalición que nace en la izquierda le hará frente al petrismo y terminará dividiendo a ese sector o podría llegar a sumar esfuerzos eventualmente para sacar adelante las propuestas en las que coinciden.

