¿Fuerza pública cuidará disidentes que se concentren? Armando Benedetti habló del tema y aclaró las dudas

En una declaración que dio en la Casa de Nariño, el alto funcionario del gabinete Petro, fue enfático en señalar que en la zona de concentración, cuyo nombre es Zona de Ubicación Temporal, el cordón que estará a cargo de la fuerza pública, no es para cuidar a los disidentes.

“Lo primero que busca es concretar los procesos de paz. Y para ello entonces se dio un plazo que se debe ser en los próximos días, en las próximas semanas, en la que si no se concentran, entonces se acaba la mesa de negociación ”, dijo Armando Benedetti.

“Sobre qué es armado o no es armado, ese es un tema que tiene que desarrollarse en estos días. Pero armado o no armado, que estén concentrados Ya con un cordón de la fuerza pública. No es que los estén cuidando. Sino que están garantizando los acuerdos de paz. Es un avance importantísimo en la paz, de pronto el más importante”, explicó el ministro del Interior Armando Benedetti.