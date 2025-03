Funcionaria del gobierno Petro se despachó por chat que se filtró entre Katherine Miranda y Armando Benedetti: “Cinismo”

En la conversación, que fue difundida por El Espectador, se aprecia el trato cordial entre Benedetti y la congresista, quien le pide que no la salude en la plenaria del pasado martes a la que el nuevo jefe de la cartera política acudió. En el chat Benedetti le dice a Miranda: “Jajajaja, debe ser que hace rato que no te veía. Qué vaina no poder saludarte como antes”. A lo que la representante responde de manera cautelosa: “No me vayas a saludar ahora... Tienes todos los medios encima”.