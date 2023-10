Galé Mallol destapa sus cartas para llegar al Concejo de Bogotá: “impulsaremos la conectividad y la creación de una secretaría TIC”

SEMANA: ¿Cuáles son las principales propuestas con las que busca llegar al Concejo de Bogotá?

Galé Mallol (G.M.): Siendo completamente coherente con mi experiencia, seré la concejal que va a traer la tecnología y la digitalización a Bogotá. Soy una convencida que los procesos de digitalización y modernización en términos de tecnología y gobierno digital, están bastante atrasados, entonces siento que es una gran oportunidad de trabajar por Bogotá para mejorar el tema tecnológico y la conectividad en la ciudad.

SEMANA: ¿Qué evaluación hace de Bogotá en esta materia?

G.M.: Bogotá ya cuenta con Ágata, la Agencia de Analítica de Datos, pero el principal reto que tenemos como Distrito es la creación de una secretaría TIC, porque esa secretaría permitiría integrar todos los servicios de conectividad, los servicios tecnológicos y digitales. Cuando nosotros hablamos del tema digital, no solamente estamos hablando de redes sociales, no, hablamos de análisis de datos, robótica, movilidad, seguridad, es decir, hay un montón de entidades que no se están comunicando hoy en día entre sí y estamos perdiendo los esfuerzos y justamente la Secretaría TIC lo que haría sería garantizar una política pública a largo plazo. Lo que hemos analizado no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional, es que no tenemos secretarías TIC fuertes y siempre se pierden los esfuerzos para el desarrollo tecnológico que es tan importante en las ciudades.

Galé Mallol en compañía del candidato a la Alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara. | Foto: Cortesía a SEMANA

SEMANA: Es decir, que usted desde el Concejo de Bogotá impulsaría esa secretaría de las TIC...

G.M.: Por supuesto que impulsaría la creación de esa secretaría TIC, pero no solo eso, también mejoraría la conectividad en términos de accesos fijos, porque de acuerdo con el último informe trimestral del Ministerio de las TIC, que fue algo que me preocupó, en Bogotá solamente el 24 % de la ciudad está conectado con accesos fijos, es decir, que la participación de los hogares en Internet es muy bajita.

Y hay otra cosa que me preocupa bastante y es el tema conectividad de los colegios, si bien hemos aumentado la conectividad en las instituciones educativas, lo que se les está ofreciendo a los estudiantes es una cobertura muy bajita, solamente se está ofreciendo 10 megas para colegios de 1.200 o 1.300 niños, quienes adicionalmente no tienen una herramienta tecnológica para educarse y formarse con las habilidades digitales que se necesitan para los trabajos de hoy, ni siquiera es hablar del futuro, es lo que se necesita y se requiere ya.

SEMANA: Con la tecnología y la analítica de datos, ¿cómo ayudar a mejorar la movilidad y la seguridad en Bogotá?

G.M.: Con la con analítica de datos se puede tener primero una aplicación que indique cuál es la ruta del Sistema Integrado de Transporte que está próxima a llegar, también se puede mejorar la semaforización; segundo, determinar si, por ejemplo, hay una vía en la que existe algún tipo de alteración, ya sea física o que haya un accidente, es decir, todo ese tipo de mapas o aplicaciones que ya existen para conocer cómo está el estado de la vía y el tráfico, el problema es que no los implementamos, entonces por qué no crear una gran base de datos interoperable en la ciudad.

En Bogotá hemos hecho grandes esfuerzos, como por ejemplo la aplicación de TransMilenio, pero casi nadie la conoce, y si le sumamos algo absurdo, el sistema para recargar la tarjeta no tiene un sistema digital, es decir, no estamos utilizando las billeteras digitales; además, no tenemos un monitoreo de cámaras dentro de TransMilenio, no tenemos un botón de pánico digital que las mujeres podrían utilizar, hay muchas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Y en materia de seguridad, tenemos que instalar muchas más cámaras de reconocimiento facial, además de utilizar drones, como es la propuesta de Rodrigo Lara, para que los ciudadanos se sientan mucho más seguros.

Galé Mallol y Rodrigo Lara | Foto: Cortesía a SEMANA

SEMANA: ¿Las herramientas tecnológicas abrirían la posibilidad de modernizar el pico y placa en Bogotá, y pasar, por ejemplo, a un cobro por congestión?

G.M.: Podríamos analizar un replanteamiento del Pico y Placa, para volver a las horas valle, pero lo podríamos hacer solo si tenemos la estructura tecnológica para analizar los datos y para tener estudios de manejo de tráfico. Todas estas propuestas son viables solo si tienen los estudios permanentes y la tecnología de la mano para tomar decisiones, porque hay algo determinante que he aprendido a largo de mi experiencia, no se puede crear una normativa sin hacer el análisis de impacto, es decir, en el momento que las revoluciones industriales han cambiado la vida de las personas, no se puede entrar a regular per se, se debe analizar, probar y saber hacia dónde se va esa herramienta, porque si se hace una mala regulación frente a la herramienta tecnológica, se puede frenar el desarrollo.

SEMANA: ¿Qué papel jugaría la ETB en estas propuestas que busca llevar al Concejo de Bogotá?

G.M.: La ETB va a ser el futuro de las comunicaciones en Bogotá, la ETB tiene ahorita un reto muy importante que es el de poder hacer la integración de 5G para Bogotá, la ETB va a ser por supuesto la canalizadora de cómo vamos a modernizar nuestra ciudad, Bogotá está en el puesto número 122 de ciudades inteligentes en el mundo y esperamos poder subir en ese ranking.

SEMANA: ¿Bogotá es hoy en día una ciudad inteligente?

G.M.: Bogotá está en ese proceso de consolidación para poder llegar a ser una verdadera ciudad inteligente, que es esa ciudad que integra todos los servicios ciudadanos a lo digital, es decir, Bogotá tiene que apuntarle a integrar el gobierno digital, con los servicios ciudadanos, con los pagos e integrar adicionalmente los temas de movilidad, salud, seguridad, y en ese sentido a Bogotá le falta un largo camino por recorrer para ser una ciudad inteligente.

Rodrigo Lara, candidato a la Alcaldía de Bogotá, presentó su lista de diez candidatos al Concejo de la ciudad. | Foto: Prensa Rodrigo Lara

SEMANA: ¿Qué esperan lograr con esta lista al Concejo de Bogotá del movimiento LARA?