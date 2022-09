“Ganaron con unos argumentos y están gobernando con otros”: Rodolfo Hernández arremete contra el Gobierno actual

El senador Rodolfo Hernández fue quien se disputó la Presidencia de Colombia 2022 con el que hoy es presidente, Gustavo Petro, pues fueron más de 10 millones de colombianos que votaron en las urnas por sus propuestas; sin embargo, esto no fue suficiente.

Hernández ha recibido muchas críticas por su posición con el actual gobierno porque, como lo describió en su momento la senadora María Fernanda Cabal en Vicky en SEMANA: “Más que desilusionada, estoy triste con Rodolfo Hernández; pudo ganar, pero parece que no quiso”, refiriéndose a la pasividad del representante del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción.

“Veo a Rodolfo menos pendenciero, más tranquilo y no sé cuál sea su ilusión. La verdad es que lo quisimos para dar la pelea, por su irreverencia. Después quedamos muy desilusionados con esas expresiones y posturas completamente alejadas del ideario de quienes lo acompañamos en esa segunda vuelta”, dijo la congresista en su momento.

No obstante, se dio a conocer un video en el que Hernández arremete contra el actual Gobierno, asegurando que “ganaron con unos argumentos y están gobernando con otros”.

En sus palabras, “pronosticó” lo que le espera a Colombia en los próximos años porque “mire las consecuencias, y no han empezado”.

Su discurso expresa la incomodidad, que, tal vez, se percibe sobre la reforma tributaria y otros tantos anuncios, que han causado molestias entre la población:

“Todo el mundo siente que se roban la mitad de la plata que entra, la burocratizan la vuelven lujos, la vuelven compras innecesarias. Ampliar ministerios, crear otros. ¡Eso pa’ qué! Si teniendo más burocracia y ampliando más ministerios se solucionaran los problemas de Colombia, y de cualquier empresa, pues los problemas de Colombia no existirían”, aseveró. “Todos los días son peores. Más burocracia, más gasto, más impuestos, más esfuerzo de los ciudadanos y todas las acciones ¡No resuelven nada!”, afirmó.

Senador Rodolfo Hernández - Foto: Guillermo Torres /Semana

También habló sobre ese 19 de junio, donde Colombia eligió: “Total de que yo lo vine diciendo desde la campaña, el pueblo colombiano no me acompañó en esto. Votó por la otra opción y, mire las consecuencias, y no han empezado, esto se puede ahondar”, puntualizó.

Rememoró lo que fue parte de su campaña anticorrupción: “Yo siempre ofrecí que si no atacamos de fondo la robadera, esto no lo arregla nadie y está saliendo al pie de la letra. Mi diagnóstico, mi pronóstico”.

Los salarios de los congresistas

Es de mencionar el revuelo que han causado los salarios que reciben los congresistas actualmente; por esto, el senador Hernández se refirió a la posibilidad de que los congresistas se bajen el salario cuando lo decidan, es decir, sin que se apruebe ningún tipo de ley o norma. “Para rebajar el suelo los que quieran. Los compañeros senadores y representantes que quieran ya lo pueden hacer. Hay varias formas de hacerlo”, dijo el ingeniero.

Una de esas opciones, según el senador, es que los congresistas podrían ayudar a pagar la educación de jóvenes con necesidades en el país por voluntad propia. “Atender su región. Los muchachos deudores del Icetex más pobres y que tengan que atender las cuotas que tengan en esa institución”, dijo el ingeniero.

Asimismo, afirmó que otra posibilidad para bajarse el sueldo y ayudar a los jóvenes en materia educativa es subsidiar estudios en el exterior. Aseguró que cuando fue alcalde de Bucaramanga realizó esa labor.

“Yo lo mandé para Australia. Me valía 40 millones (de pesos) el año, pagándole un tiquete para que viniera a mitad de año de Sídney a Bucaramanga y regresar de Bucaramanga a Sídney. Eso también se puede hacer”, aseguró el senador.