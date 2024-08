Gerente de la Imprenta Nacional anunció que la entidad asumirá la producción de pasaportes desde septiembre de 2025

Según explicó León, la primera etapa es en la que están en este momento, a través del Contrato 356 de 2023, vigente actualmente, con un socio privado que es Thomas Greg & Sons y que irá hasta el próximo 2 de octubre de 2024. Se trata de la prórroga que se firmó en su momento para que el país no se quedara sin la producción de pasaportes.

El problema es que no hay claridad de quién se encargaría de la etapa 2, es decir, habría un limbo en este momento de quién tendría el contrato a partir del 3 de octubre hasta septiembre de 2025.

Cuando se le preguntó a la directora de la Imprenta por esa duda, contestó: “Esa respuesta la tendría el canciller de la República, no yo”. El problema es que el canciller Luis Gilberto Murillo no asistió al debate programado en la Comisión Segunda del Senado porque tenía otros compromisos en Cali, lo que generó la molestia de los senadores porque no es la primera vez que se ausenta.