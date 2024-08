Canciller Luis Gilberto Murillo confirma a SEMANA que Petro, Maduro, Lula y AMLO se reunirán la próxima semana para hablar de crisis en Venezuela

El propio Nicolás Maduro habló en W Radio esta semana y confirmó el encuentro diplomático con los tres presidentes: “Estaba pendiente una llamada en estos días, que estaba siendo gestionada por la cancillería, yo estaba listo en el teléfono a las 5:00 p.m. del lunes. Estaba en el teléfono esperando y me dijeron que no, que por problemas de agenda no se pudo hacer”, informó.