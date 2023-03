Germán Londoño: este es el enigmático hombre que se convirtió en la sombra de Nicolás Petro

En las investigaciones de las autoridades sobre las grandes sumas de dinero que movía Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, según se desprende de las conversaciones que él sostenía con su exesposa, Day Vásquez, hay una persona clave: Germán Londoño. Aunque su nombre no dice mucho, es considerado la mano derecha del diputado del Atlántico.

Day, en la entrevista exclusiva con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, contó que una vez vio cómo Londoño hablaba abiertamente de plata con Nicolás a través de un chat de Telegram. “La conversación decía: ya nos va a entregar 300”, reveló Day. “Yo quedé… ¿Cómo así 300? ¿Ya va a entregar 300? Entonces, Nicolás le decía (a Germán): ‘Coge 100 para ti, cogemos para una oficina y el resto me lo entregan a mí’”, afirmó ella. En ese momento, Day le reclamó a Nicolás por no contarle sobre ese tema.

Londoño pedía citas a nombre de Nicolás. - Foto: Facebook- Germán Londoño

Hay más episodios en los que el rol de Londoño queda en evidencia. Por ejemplo, el 17 de junio del año pasado, dos días antes de la segunda vuelta presidencial, Nicolás le pidió a Day “sacar” un dinero “urgentemente” e incluso planteó que la plata la movieran en un carro del papá de Day. Ella, angustiada y ante el temor de que fueran sorprendidos en un retén, le dijo a Nicolás que acudiera a Germán, su amigo y hombre a la sombra. “Dile a Germán”, le pidió. La otra opción, en medio de la angustia, fue Camilo Burgos, primo de Nicolás, también cercano a Londoño. Este último, de hecho, tiene fotografías en su Facebook con Burgos y distintas personalidades.

Londoño con la exministra de Deporte, María Isabel Urrutia. - Foto: Facebook- Germán Londoño

Cuando Vicky Dávila le preguntó a Day sobre quién es Germán, ella respondió: “Su amigo, él es el que le está manejando absolutamente todo a Nicolás ahora (...). Él está manejando toda la plata que le entra a Nicolás”.

Según varias fuentes consultadas por SEMANA, Londoño era, además, la punta de lanza del lobby de Nicolás en distintas entidades. Ayudaba a conseguir citas. Las fotos así lo comprueban. El mismo Londoño compartía imágenes de sus encuentros en sus redes sociales. Hay registros con la ministra de Salud, Carolina Corcho; con el canciller Álvaro Leyva; con el exministro de Educación Alejandro Gaviria; con la exministra de Deporte María Isabel Urrutia; con la ministra de Agricultura, Cecilia López; y con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. También tiene fotos con el presidente de Chile, Gabriel Boric; con el abogado Miguel Ángel del Río; con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero; y hasta con el cantante vallenato Poncho Zuleta acompañado de Nicolás.

Germán Londoño con el canciller Álvaro Leyva. - Foto: Facebook- Germán Londoño

La foto del encuentro con Cecilia López ha sido una de las más comentadas. La cita fue en el apartamento de la ministra de Agricultura, en Bogotá, el 27 de julio del año pasado, según confirmó la misma funcionaria. Allí estuvieron, fuera de Nicolás y Londoño, el senador del Pacto Histórico Pedro Flórez y el abogado Del Río.

“Empezamos a tener algunas conversaciones con algunos funcionarios que ya habían sido anunciados como ministros”, le dijo a SEMANA el senador Flórez. Aseguró que nunca se habló de cuotas políticas, sino de temas agrarios, especialmente para el Caribe.Sobre Londoño, Flórez sostuvo que lo conoce como “un amigo de Nicolás”, pero que no forma parte del Pacto Histórico. Afirmó que lo vio por primera vez el año pasado en plena campaña presidencial. “Llegó como una persona cercana y amiga de Nicolás. Todos lo conocimos de esa manera”, señaló Flórez.

El amigo de Nicolás Petro con la ministra de Salud Carolina Corcho. - Foto: Facebook- Germán Londoño

El alcalde Quintero negó conocer a Londoño y aseguró que simplemente le pidió una foto. En la lista de reuniones también está el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, quien confirmó un encuentro con Nicolás y Londoño, aunque aclaró que duró unos minutos y luego no los volvió a ver.

SEMANA conoció que Londoño se metió de frente en la campaña. En un momento su lobby era tan intenso que convocó a reuniones sobre las cuales, al parecer, Nicolás no estaba enterado. En una época, Day le advirtió a su entonces esposo que eso le parecía “extraño e inconveniente”. Pese a eso, Londoño manejaba todo tras bambalinas.

Así lo comprueba otro momento del 15 de julio del año pasado, a pocos días de la posesión presidencial. Según los chats, revelados en exclusiva por esta revista, Day habló con Nicolás sobre el traslado por partes de unos 200 millones de pesos en efectivo de Bogotá a Barranquilla. Ambos mencionan a varias personas que les podrían ayudar en esa labor secreta y hablan de “Germán” y “Melissa”, entre otros. “¿Melissa podrá llevar una parte?”, preguntó Nicolás, a lo que Day contestó: “No sé, me da vaina. Porque se va en taxi para su casa”. “¿Y cuánto podría llevar?”, preguntó Day, abriendo la posibilidad. “30 máximo, pero podría llevar 50”, le pidió Nicolás. “Bueno, ¿se los doy?”, preguntó la exesposa de Nicolás, pero él pidió preguntarle primero. “Ya le dije. Me dice que sí”, afirmó Day. Nicolás, entonces, dijo: “50 Camilo, 50 Raisa, 50 Germán, 50 Melissa”. Su entonces esposa respondió: “Sí”.

También se encontró con el exministro de Salud, Alejandro Gaviria. - Foto: Facebook- Germán Londoño

Luego, Day confirmó que Melissa se llevó el dinero. “¿Se fue Melissa?”, preguntó Nicolás. “Sí, se acaba de ir”, le contestó Day. “Jajajaja, ella es loca. Se llevó los 50”, dijo Nicolás. “Se los llevó”, confirmó Day. Londoño es administrador de empresas con especialización en energía eléctrica y gas y ha trabajado con compañías energéticas. El hecho importa porque, según fuentes, se hizo cercano a la ministra Irene Vélez. Además de tener una foto con ella, estuvo a su lado en unas declaraciones a la prensa dadas por la funcionaria en una visita a Barranquilla sobre un posible desabastecimiento de gasolina en la región.

Londoño ha intentado acercarse a la ministra de Minas, Irene Vélez. - Foto: Facebook- Germán Londoño

Nicolás y Londoño habrían incidido en la elección del nuevo gerente de Telecaribe, Alfonso de la Cruz. Nicolás y su amigo se reunieron con De la Cruz luego de que él fue elegido. Nicolás celebró la elección y dejó ver que le ganaron el pulso a la casa Char. “Los Char acaban de perder el control de Telecaribe”, anunció Nicolás.

Otro asunto que Nicolás y Londoño celebraron fue la llegada de Everth León y Junior Villarreal al Consejo Superior de la Uniatlántico. Era la plancha número cinco, respaldada por el Pacto Histórico. “Ganamos en varias instancias, entre ellas el Consejo Superior. Un triunfo histórico, derrotamos a los Char”, aseguró Nicolás.

Londoño también celebró la victoria. “El clan cuatro letras y su rector de bolsillo de la Uniatlántico cuestionan y oprimen a la gente del Pacto Histórico por vencerlos en las urnas”, dijo.

También se encontró con el presidente de Chile Gabriel Boric, lo que evidencia sus reuniones de alto nivel a pesar de no tener ningún cargo en el Estado o funciones dentro del Pacto Histórico. - Foto: Facebook- Germán Londoño

La mano derecha de Nicolás Petro, ante todo el escándalo, decidió borrar varias de sus fotos de redes sociales y poner su Instagram privado. “No puedo acceder a mis redes (Facebook) y están enviando mensajes a mi nombre. Además, me enviaron un virus a mi teléfono anterior. Cualquier información que les llegue no es mía, me hackearon”, dijo. En su Instagram escribió varias cualidades que, según él, lo representan: “Honestidad, transparencia, lealtad y gratitud”. Ahora su nombre está en el radar de las autoridades.