Germán Navas Talero: no es su primera salida machista. A una congresista le dijo “vendedora de piñatas”

Germán Navas Talero es uno de los congresistas con más trayectoria en el Capitolio. Sus comentarios suelen ser estudiados y su voz ha sido muy relevante en el debate público en los últimos años. Por eso, ha sorprendido los insultos con los que ha emprendido contra las mujeres que lideran la política.

Este martes, fue noticia el trino amenazante y machista que hizo contra Claudia López. “Propongo una colecta para comprar un silenciador y callar a la alcaldesa”, a propósito de la intensa actividad digital de la mandataria en su defensa del trazado elevado del Metro. Las redes se le fueron encima. Y la alcaldesa le escribió una respuesta vehemente.

No es la primera vez que Navas Talero tiene una actitud misógina. El pasado 17 de enero escribió algo en ese mismo tono en contra de la representante a la Cámara por Dignidad, Jennifer Pedraza.

La mujer, quien forma parte del partido político que lidera Jorge Enrique Robledo, ha abanderado una campaña en redes sociales con la que pretende que las víctimas de acoso o violencia sexual presenten sus denuncias.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, partido Dignidad - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Para todas las víctimas del señor De Currea: hemos conversado con la Casa de la Mujer y esta ONG está en absoluta disposición de escucharlas, acompañarlas y asesorarlas si deciden denunciar a este y otros presuntos acosadores. No están solas, yo te creo”(sic), escribió Pedraza en su cuenta personal de Twitter a propósito del nombramiento diplomático de Victor de Currea, que finalmente renunció a esa aspiración tras los señalamientos de acoso.

Que vergüenza que esta vendedora de piñatas de bazar de pueblo sea representante a la Cámara Por elementos como este es que el Congreso cada dia está más desacreditado. La justicia señora no es un juego — Germán Navas Talero (@GNavasTalero) January 17, 2023

Navas Talero, en esa oportunidad, quiso defender a De Currea atacando a Pedraza en los siguientes términos: “Que vergüenza que esta vendedora de piñatas de bazar de pueblo sea representante a la Cámara. Por elementos como este es que el Congreso cada día está más desacreditado. La justicia, señora, no es un juego”.

Su trino es un ejemplo del pacto encubridor entre machistas. No sorprende.



Cada vez que una mujer denuncia violencia de género salen más defensores del agresor que personas dispuestas a apoyar a las víctimas. Esto debe cambiar.



Su comentario clasista y machista no nos intimida. https://t.co/ggMspZGvP9 — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) January 17, 2023

Pedraza le contestó: “Su trino es un ejemplo del pacto encubridor entre machistas. No sorprende. Cada vez que una mujer denuncia violencia de género salen más defensores del agresor que personas dispuestas a apoyar a las víctimas. Esto debe cambiar. Su comentario clasista y machista no nos intimida”.

En Vicky en Semana, Pedraza le recordó en ese momento a Navas que ser “vendedora de piñatas” es un trabajo digno, motivo por el cual no la ofendían sus palabras, si en últimas eso era lo que el excongresista buscaba.

“A mí no me ofende para nada que me digan vendedora de piñatas de bazar de pueblo, yo creo que eso es un trabajo absolutamente digno; mejor dicho, eso no es un delito, como sí lo es acosar personas y ser violento políticamente contra nosotras la mujeres”, dijo la congresista en Vicky en Semana.

“Silenciar a Claudia López”

La discusión pública entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y sectores de izquierda se puso al rojo vivo en las redes sociales, luego de un polémico trino del exrepresentante Germán Navas Talero. A pesar de que el exparlamentario borró el trino pocos minutos después, López obtuvo un pantallazo y también desde su cuenta en Twitter le respondió de manera airada, calificándolo de machista y misógino, y criticando que las mujeres sigan siendo considerados seres a los que se puede someter.

Ese es el sueño de todo misógino machista:que a las mujeres nos amenacen con el manido “me hace caso o le quito la plata” y nos callemos sumisas por temor.

Olvídense! Ese tiempo ya pasó! #ElCambioEsImaparable! y las mujeres autónomas y libres, y la construcción del metro también! pic.twitter.com/edx012uAbl — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 7, 2023

López no se ahorró calificativos en contra de Navas Talero, famoso en el pasado por sus comentarios mordaces e irónicos , y le contestó de forma contundente: “Ese es el sueño de todo misógino machista: que a las mujeres nos amenacen con el manido ‘me hace caso o le quito la plata’, y nos callemos sumisas por temor. ¡Olvídense! ¡Ese tiempo ya pasó!¡El cambio es imparable y las mujeres autónomas y libres, y la construcción del Metro también!”.

El episodio se produjo en medio de la candente discusión de los últimos días, luego del anuncio del Gobierno nacional, a través del Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en el sentido de que si no se hace el Metro subterráneo, tal como lo propuso el presidente Gustavo Petro desde su mandato como alcalde, muchas obras claves para la movilidad de Bogotá no contarían con respaldo financiero de la nación. La alcaldesa Claudia López calificó el anuncio como un chantaje inaceptable.

Germán Navas Talero está en el ojo del huracán por un trino polémico en contra de la alcaldesa de Bogotá - Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Pocos minutos después, Navas Talero volvió a trinar un segundo mensaje que decía: “Las cosas que hacen ruido solo hacen eso: ruido. Debía callarse y no hablar tanta basura y callarse”; aunque no hacía referencia explícita a la alcaldesa de Bogotá, los comentarios de reclamo provocaron que el exparlamentario borrara también ese nuevo trino.

En medio del debate con Navas Talero, Claudia López recibió el apoyo de diversos sectores y protagonistas de la vida política, entre ellos, su secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, quien también respondió desde su cuenta de Twitter. “Me niego a creer que este tipejo sea un faro de la izquierda colombiana. Inaceptable esta amenaza contra la alcaldesa Claudia López. Machista, grosero y ahora esto”, escribió el funcionario.

Me niego a creer que este tipejo sea un faro de la izquierda colombiana.



Inaceptable esta amenaza contra la alcaldesa @ClaudiaLopez



Machista, grosero y ahora esto… pic.twitter.com/9bBJhikQAB — Felipe Jiménez Ángel 👍 (@felipeangell) February 7, 2023

Por su parte, el concejal de Bogotá, Julián Rodríguez Sastoque, respaldó a la mandataria en su reclamo y pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto y descartar la posibilidad de que Navas Talero sea nombrado como Embajador de Colombia ante el Gobierno de Suecia, tal como lo está considerando el canciller, Álvaro Leyva Durán.

Desde su cuenta en Twitter pidió “a la Fiscalía abrir un proceso formal en contra del señor Germán Navas Talero por amenazar de muerte a la alcaldesa Claudia López e incitar a la violencia en su contra. Actúa como un matón de una banda criminal en sus redes. Álvaro Leyva, no pueden nombrarlo embajador”.

Pido a la @FiscaliaCol abrir un proceso formal en contra del señor Germán Navas Talero por amenazar de muerte a la Alcaldesa @ClaudiaLopez e incitar a la violencia en su contra.



Actúa como un matón de una banda criminal en sus redes. @AlvaroLeyva, no pueden nombrarlo embajador. pic.twitter.com/7TB59oYBhh — Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) February 7, 2023

En el mismo sentido se pronunció la senadora Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa Claudia López, quien en reiteradas ocasiones no solo ha respaldado públicamente a su pareja cuando enfrenta agresiones de este tipo, sino que ha liderado una cruzada por el respeto a las mujeres.

En tono irónico, Lozano criticó la actitud de Navas Talero, cuestionando si tendría la capacidad de relacionarse con la reina Helena de Suecia; “‘Mátala: interesante encuentro cultural de nuestro embajador en Suecia. Así que uno diga pues que el embajador colombiano es par de Helena de Suecia, pues...”

‘Mátala’

Interesante encuentro cultural de nuestro embajador en Suecia 🇸🇪



Así que uno diga pues que el embajador colombiano es par de @HelenaSuecia pues …. pic.twitter.com/ylytzRW2vG — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) February 7, 2023

También terció en el debate el excandidato presidencial Enrique Gómez, quien lidera el Movimiento de Salvación Nacional, quien criticó fuertemente la salida en falso de Navas Talero, condenando su actitud contra la mandataria bogotana y preguntándose sobre la situación personal de quien fuera considerado uno de los parlamentarios más respetados del país.

Desde su cuenta en Twitter, en la que es muy activo, Enrique Gómez cuestionó la actitud del excongresista, asegurando que “una amenaza de este tipo no puede ser justificada con nada. ¿Germán Navas Talero esta fuera de sus casillas o qué es lo que sucede?”.