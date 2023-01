Canciller Leyva Durán arremetió contra la Comisión Nacional del Servicio Civil por proceso de selección que sacó a varios funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores

A través de las redes sociales, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva Duran, emitió un trino que se fue lanza en ristre contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, responsabilizando a la entidad de lo que habría sido una salida masiva de funcionarios del Ministerio de Exteriores, en un hecho que generó desconcierto e indignación al interior de la entidad, en hechos de los que incluso se han quejado miembros del mismo sindicato de trabajadores.

“La Cancillería no bota a sus funcionarios así y porque sí”, trinó Leyva Durán, lamentando que las salidas de algunos funcionarios hubiesen coincidido precisamente con trabajadores a los que el canciller calificó eran quienes laboraban “con denuedo y lealtad”.

“La Comisión Nacional de Servicio Civil, so pretexto de un concurso de “méritos”, salió de un plumazo de excelsos servidores”, lamentó la cabeza del ministerio que se encarga de las relaciones diplomáticas del país, advirtiendo que los hechos se ampararon en una legislación que afirmó “injusta y atropelladora”.

En ese sentido, Leyva manifestó la necesidad de que dicha ley fuese revisada. No obstante, tras el trino de Leyva, una serie de críticas fueron emitidas en su contra, donde algunos internautas precisaron que el canciller se estaba ‘contradiciendo’, pues, por sus aseveraciones estaría dando signos de rechazo a los modelos que privilegian la ‘meritocracia’ para el otorgamiento de cargos en el aparato estatal, siendo a su vez uno de los principios que se establecieron en la Constitución de 1991, de la cual Leyva es firmante, para establecer la senda del ingreso a la carrera administrativa.

El trino de Leyva Durán despertó opiniones encontradas. - Foto: Cancillería

En ese sentido, otro de los internautas precisó que “el mérito obliga a estudiar y prepararse. Gracias a la Ley, los que no tienen palanca llegan al sector público”, notando que si bien un grupo de funcionarios habría salido de la Cancillería al no haber sido bien calificados en el concurso de competencias, posiblemente la situación se derivó de que no contaban con las cualidades para continuar en los puestos que venían ocupando.

También hubo quienes afirmaron que la queja emitida por Leyva Duran, llegó justamente en momentos en que se han elevado quejas y se han expresado inconformidades por los nombres elegidos por la nueva administración nacional en la designación de los miembros del servicio diplomáticos, cargos para los que muchas veces se ha tenido en cuenta más un perfil político que un real marco de condiciones que hacen al funcionario idóneo para representar al país en el exterior.

El canciller se va lanza en ristre contra la Comisión del Servicio Civil en momentos en que hay nombramientos cuestionados en el servicio diplomático. — carlos obregón (@caobregon) January 21, 2023

No obstante, a través de las redes sociales, también se han manifestado en reacción al trino de Leyva, algunas voces que bancan o hacen eco de su queja, notando que el lamentable escenario de la salida de quienes se presumían ‘buenos trabajadores’, al no salir favorecidos en el concurso de competencias, es algo que se hace transversal a las diferentes entidades del Estado, advirtiendo que, si bien no está mal buscar, a través de la meritocracia dotar al estado de los funcionarios más cualificados, dichos procesos de evaluación podrían estar viciados.

Algunos twitteros advierten que si bien el sistema de privilegiar contratación o puestos basados en meritocracia, los mecanismos para medirla están viciados. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Así, por ejemplo, uno de quienes hizo eco al canciller, advirtió que “los concursos de méritos no son tales”, y arremetió contra el funcionamiento de estos; apoyados en algunas universidades, afirmando que muchas veces, las instituciones elegidas para abanderar dichos procesos de evaluación, “tampoco son idóneas”.

En ese sentido, twitteros advierten que otro de los fallos del actual sistema de meritocracia para el acceso y ascenso al interior de la carrera administrativa refiere que quienes se someten a dichos concursos “no tienen voz ni herramientas de defensa ante decisiones injustas del proceso”.

No sólo en Cancillería Min @AlvaroLeyva Cientos de funcionarios expertos en sus propias áreas están saliendo de las instituciones del Estado por un concurso con exámenes "amañados", poco o nada preguntaron sobre las funciones reales de los cargos.@petrogustavo @MintrabajoCol — Arturo Rojas (@Arturo_RojasM) January 21, 2023

Frente al particular también se conoció el pronunciamiento de Francisco Burchardt Melo, presidente del sindicato de empleados de referido Ministerio, quien agradeció al canciller por hacer eco de lo que parece eran quejas internas por parte de algunos trabajadores que resultaron afectados por el proceso adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en un proceso que incluso se arrancó bajo la administración de Iván Duque.

En ese sentido, el líder del sindicato advierte que si bien la misma organización de trabajadores es parte de acuerdo y respeta que el Estado base su priorización del empelo público en los méritos, incluso impulsando los concursos, el reciente proceso habría resultado violatorio de algunos sectores protegidos por la misma ley como prepensionados, PCD, madres gestantes, jefes de familia.

Falso, este concurso fue promovido por la misma organización sindical. Nuestro llamado es a aplicar las acciones afirmativas para mujeres embarazadas, prepensionados, personas en estado de discapacidad, etc... todos protegidos por la jurisprudencia.

Le ruego no desinformar. — Francisco Burchardt Melo (@meloburchardt) January 21, 2023