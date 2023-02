Germán Vargas Lleras radicó su contrarreforma a la salud: esto es lo que no le gusta del Gobierno Petro

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras radicó personalmente en la Cámara de Representantes la reforma a la salud que liderará Cambio Radical y que es una contrarreforma a la del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Durante la presentación de la iniciativa, el exvicepresidente indicó que está de acuerdo con el Ejecutivo en que se debe garantizar el acceso a todos los colombianos, pero resaltó sus reparos por la manera en que lo quiere hacer el Gobierno Petro.

Vargas Lleras dijo que Cambio Radical no está en contra de reformar el sistema, pero que se debe buscar la manera equilibrada para hacerlo y sin afectar los avances que ha tenido la salud en los últimos 30 años.

“Compartimos con la opinión pública y con el Gobierno Petro algunos aspectos, porque todos reconocemos que la atención primaria y los servicios básicos merecen ser fortalecidos. Hemos luchado contra la tercerización de los médicos, no creemos en la afectación de los derechos labores y creemos en la formación de 5.000 nuevos especialistas en el corto plazo”, dijo Vargas Lleras.

En ese sentido, dijo que está de acuerdo con el Ejecutivo en que se debe ampliar el número de especialistas en Colombia para “acabar el club de unos pocos que tienen privilegios”. Además, resaltó que en 600 municipios del país no funciona correctamente el sistema por lo que debe haber cambios de inmediato.

Vargas, quien ha sido un fuerte crítico de la reforma a salud y en sus escritos ha dejado plasmados sus reparos, indicó que la iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene en juego la vida de los colombianos, por lo que es un asunto prioritario y que debe ser estudiado con mucho detenimiento. Por tal razón, indicó que la reforma de Cambio Radical permitirá contar con ese rigor, con toda la profundidad en análisis económicos, técnicos y administrativos.

El secretario de la Cámara, Jaime Luís Lacouture, recibió la reforma que llevó personalmente al Congreso Germán Vargas Lleras. - Foto: Cambio Radical

Por esa razón, Vargas indicó que aunque Cambio Radical comparte las razones de fondo con las que se presentó la reforma del Gobierno Petro, el texto nuevo es la solución a todos los problemas que tiene el articulado que lidera la ministra de Salud, Carolina Corcho.

El exvicepresidente sabe que en Colombia se han presentado múltiples problemas con las EPS, pero cree que el camino no es eliminarlas para tener una solución. “En el pasado hemos sido muy críticos con las EPS que nunca debieron tener autorización para operar y que se convirtieron en focos de corrupción. El Estado tiene responsabilidad en haberlas autorizado”.

En la exposición de motivos que hizo en el Congreso, Vargas indicó que la reforma del Gobierno Petro acabaría con el sistema de aseguramiento en Colombia que está alrededor del 98 por ciento de los colombianos y que tampoco se puede acabar con la red de atención de servicios que ofrecen las EPS.

“Eso sería un gran error, creemos en que debemos avanzar en la dignificación de los servicios, en que las EPS cumplen una misión que debe continuar. No creemos en que las EPS deben acabarse o convertirse en entidades para hacer auditorías, no creemos en eso. No debemos reducirlas. No se deben acabar los copagos, los planes complementarios y la medicina prepagada”.

Germán Vargas Lleras en el Congreso este martes 28 de febrero. - Foto: Germán Vargas Lleras.

Indicó que la diferencia de fondo entre la reforma de Cambio Radical y la del Gobierno es que él no cree en la estatización del servicio y en que la salud se mejorará a través de la burocracia.

“El erario público dejaría de recibir mas o menos 1.5 billones de pesos, habría niveles de ineficiencia aterradores porque hay que sanear el sistema, pero no acabarlo”.

Otro factor fundamental para llevar esta contrarreforma al Congreso es que la posibilidad de que se les entregue el manejo de la salud a los políticos del país sería, para Vargas, el peor error que cometería el Gobierno Petro.

El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, la ministra de Agricultura, Cecilia López, ministra de Salud, Carolina Corcho y ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. - Foto: Fotografías oficiales de los respectivos ministerios.

“Craso error pretende el gobierno descentralizando el sistema, dejar en manos de cada alcalde del país, de cada gobernador la compensación de la prestación de los servicios y la autorización de los médicos, la compra de medicamentos, el pago de cuentas. Eso conduciría a la peor politiquería de corrupción, a la captura de todos los ciudadanos que están en esos territorios. Este es un punto crucial en donde no compartimos la opinión del Gobierno Petro”.

En ese sentido dijo que la reforma de Cambio Radical tiene 42 artículos que servirán a subsanar los errores de la iniciativa del Gobierno Petro porque sí habría “un sistema robusto, confiable y que brinde un mejor servicio. No hay que destruirlo ni ponerlo en riesgo porque recibe el respaldo de la mayoría de los colombianos”.

Cambio Radical y su postura frente a la ministra Carolina Corcho. - Foto: SEMANA/Autor anónimo.

Finalmente, el exvicepresidente pidió que el trámite inicie en la Comisión Primera de la Cámara, ya que se trata de una ley estatutaria y, por eso, el secretario general dio trámite a dicha comisión.