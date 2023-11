Gilberto Tobón cree que “Gustavo Petro envió a Salvatore Mancuso para hacerle la vida imposible a Álvaro Uribe (…) vienen tiempos difíciles”

Según Tobón, con la designación del nuevo jefe del organismo judicial “ empezarán a perseguir gente en este país. A todos los enemigos de Gustavo Petro los van a perseguir, así como lo oye. No es porque los otros fiscales hayan sido muy buenos. No ha habido un fiscal bueno”.

Mancuso- según Tobón- “fue uno de los peones de gambito que movió Gustavo Petro. Primero lo llama recién posesionado y hacen las paces. Y después le suelta el toro de lidia que es Mancuso, se lo soltó ahí, cójalo, embístalo. Es que Álvaro Uribe no es bobo, él sabe. Se lo mandaron para hacerle la vida imposible a Uribe. El problema no solo es ese, el verdadero problema es el fiscal de bolsillo que viene”, aseguró.

“Me parece que el triunfo del candidato de la ultraderecha en Argentina, Javier Milei, señala una pauta general. Me atrevo a hacer pronósticos porque no me da miedo a equivocarme: Gustavo Petro no deja sucesor, así lo intente, vuelve la derecha al poder y le cierra el espacio a la izquierda por dos décadas o más”, dijo.