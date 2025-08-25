Gloria Flórez, precandidata del Pacto Histórico, pidió que haya unidad en ese sector y dejen las peleas de lado

La senadora y precandidata presidencial del Pacto Histórico Gloria Flórez hizo un enérgico llamado para que los militantes y líderes de ese sector paren los enfrentamientos públicos porque considera que esto le estaría haciendo daño a la izquierda y les serviría a otros sectores de cara a 2026.

Flórez habló de “un pacto que permita que no haya agresión entre nosotros y nosotras. Así tengamos que mordernos la lengua, pero no podemos darles espectáculos a los medios de derecha”, aseguró la congresista.

En ese sentido, anunció que los precandidatos irán juntos a trabajar, lo que generó el respaldo de los militantes que la escuchaban.

Iván Cepeda es otro de los precandidatos de ese sector. | Foto: Prensa Iván Cepeda

En el Pacto Histórico se estarían presentando diferencias, especialmente, entre algunos precandidatos; por ejemplo, Daniel Quintero ha mostrado sus intensiones de participar de la consulta interna que harán en septiembre, pero algunos líderes y militantes de ese sector lo han cuestionado y consideran que no podrían recibir a alguien imputado por la justicia, como es su caso, por el escándalo de Aguas Vivas cuando fue alcalde de Medellín.

Igualmente, a Flórez algunos la han criticado porque estiman que no podría ser presidenta de la Colombia Humana y, a la vez, precandidata presidencial.

Se sabe que Gustavo Bolívar tampoco ha tenido la mejor relación con varios de los líderes de ese sector, entre ellos el ya mencionado Daniel Quintero.

Lo mismo ocurre con Susana Muhamad, otra de las precandidatas que ha enviado varios mensajes en contra del exalcalde de Medellín. Incluso, cuando el exmandatario dijo que desde la “Soviet del Park Way” querían sacarlo de esa contienda, la exministra de Ambiente compartió mensajes irónicos sobre esa declaración. “¡Soviet del Park Way presente!”, aseguró.

“Hoy, el enemigo más grande del Pacto Histórico no es la derecha, sino los que nos quieren dividir”, aseguró Quintero. Aunque se había hablado de que el exalcalde de Medellín entraría en la consulta de octubre, tras estas diferencias, hoy no es claro que vaya a participar de ese proceso.

Los distintos precandidatos ya avanzan en las campañas. | Foto: Cortesía Equipo de prensa de precandidata

Asimismo, en varios de los procesos que se desarrollaron este fin de semana, a través de los cuales se definieron los candidatos que participarán de esos procesos internos, tanto al Congreso como a la Presidencia, se generaron enfrentamientos entre los mismos militantes, en los que hubo reclamos porque —según dijeron— no los habrían dejado participar.