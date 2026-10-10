Gobierno anuncia borrador de decreto para destrabar proyectos de infraestructura

Los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y Ambiente, Fabio Arjona, anunciaron este sábado que pusieron para consulta el borrador de un decreto que permitiría adelantar simultáneamente la consulta previa y el licenciamiento ambiental para destrabar proyectos de infraestructura.

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“Hemos puesto para consulta un nuevo decreto que garantiza la simultaneidad entre la consulta previa y el proceso de licenciamiento”, señaló el ministro de Ambiente, al exponer el objetivo del proyecto.

Arjona explicó que la idea es lograr hacer esta movida “sin relajar la calidad técnica de toda la evaluación de los estudios ambientales”, y con el objetivo de que se acorten los tiempos y sea más costo efectivo el proceso".

“Esta es una de las noticias económicas más importantes de las últimas décadas”, señaló el ministro del Interior, tras resaltar que el hecho de que se permita que la consulta previa y la licencia ambiental arranquen al mismo tiempo, puede significar el ahorro en las condiciones actuales de 2 años.

Lara explicó que aunque este Gobierno plantea la posibilidad de reformar la consulta previa, llevándola a seis meses, el proyecto de todas maneras hoy permitiría arrancar inmediatamente.

El ministro del Interior explicó que hoy todos los proyectos del país que están esperando que se termine la consulta previa pueden arrancar inmediatamente a conseguir su licencia ambiental.

“¿Qué pasaba antes? Si no obtenían la consulta previa, que se demoraba 2 o 3 años, en donde había mucha extorsión, pues no se podía iniciar la licencia ambiental. Hoy, mientras se tramita la consulta previa se puede iniciar inmediatamente la ambiental", señaló Lara.

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De acuerdo con el jefe de la cartera política, esto significa que los proyectos pueden iniciar inmediatamente su licenciamiento ambiental y posteriormente se van a encontrar en otro tramo, pero ya con un trecho bien adelantado.

“Esta es una noticia importantísima”, dijo Lara, quien explicó que todos los proyectos del país pueden iniciar en el momento en que se suscriba ese decreto por parte del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

“Gran noticia para la competitividad del país”, señaló el ministro Arjona, mientras que Lara la calificó como la “más importante de los últimos años”.