Gobierno enciende la polémica al revelar que con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez sí habrá mesa de conversaciones de paz

El Gobierno nacional empieza a revelar los detalles de cómo será la estrategia para que organizaciones criminales armadas, como las disidencias de las Farc, integren la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro.

En ese sentido, el ministro del Interior y portavoz del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, reveló en una declaración en la Casa de Nariño, que con la denominada Segunda Marquetalia de Iván Márquez sí hará una mesa de conversaciones de paz, pese a que desde diferentes sectores políticos se ha advertido que ese tipo de disidencias ya tuvo su oportunidad de paz en el pasado Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

“La FARC-EP Segunda Marquetalia ha manifestado su compromiso con la construcción de la paz y por eso, como estaba previsto, se realizarán reuniones de los mandos de esta organización para avanzar en la definición de los asuntos metodológicos y temáticos de la mesa de conversaciones de paz”, expresó Prada.

De la misma manera, hizo referencia al Estado Mayor Central de las Farc y el panorama que existe con esa estructura ilegal, señalando que en los próximos días se trabajará en la definición de los protocolos.

"El Estado Mayor Central, FARC-EP, está comprometido con el cese bilateral decretado por el Gobierno Nacional, y avanzará en definición del protocolo para iniciar las conversaciones en los próximos días. Ha manifestado su compromiso con la construcción de la Paz": @alfonsoprada. pic.twitter.com/KH7cZBR2Bw — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 4, 2023

“El Estado Mayor Central FARC-EP está comprometido con el cese bilateral decretado por el gobierno nacional y avanzará en la definición del protocolo para el inicio de las conversaciones en los próximos días”, anotó el portavoz del Gobierno Petro.

¿Qué pasará con el cese bilateral al fuego con el ELN?

Luego de más de 5 horas de reunión extraordinaria que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, la cual fue convocada por el presidente Gustavo Petro, el mandatario colombiano tomó medidas sobre la postura de la guerrilla del ELN que desmintió un acuerdo de cese bilateral al fuego.

En las conclusiones del encuentro de alto nivel, el jefe de Estado ordenó la suspensión del decreto que expidió el Gobierno nacional sobre la formalización del cese bilateral al fuego con el ELN, determinación que se adoptó al señalar que los protocolos de esa medida se discutirán a profundidad en el segundo ciclo de diálogos de paz con ese grupo subversivo en México.

"El Gobierno de Colombia decretó el cese bilateral. Sin embargo, ante la posición asumida públicamente el día de ayer por el ELN, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del Decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022": Ministro @alfonsoprada. pic.twitter.com/BN6U8DprIh — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 4, 2023

El ministro del Interior y portavoz del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, señaló que el pasado 19 de diciembre la guerrilla del ELN anunció un cese unilateral al fuego, situación que también motivó la declaratoria de la medida por parte del presidente Petro, según aclaró el funcionario.

“Dada la voluntad de paz expresada por el ELN y mientras se estudia en la mesa de diálogo del protocolo del cese bilateral, invitamos a esta organización a que declarará una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades, de mantener el cese bilateral y la no violencia”, sostuvo Prada.

Y agregó en su declaración: “Sin embargo, ante la posición asumida públicamente según la cual se debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto del 31 de diciembre de 2022″.

Esta semana, el Comando Central del ELN, desmintió al presidente Gustavo Petro y aseguró que no hay acuerdo alguno sobre un cese bilateral del fuego.

Completo en: https://t.co/0bbN5aH0yJ — Delegación ELN (@DelegacionEln) January 3, 2023

A través de un comunicado aseguró que desde que se reiniciaron los diálogos de paz quedó claro que las decisiones se tomarían de manera conjunta y no unilateralmente.

Por esa razón, indicó en el comunicado, el tema del cese bilateral del fuego es una propuesta del presidente Gustavo Petro, pero no una decisión acordada.

“La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto, aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”, dice el documento.