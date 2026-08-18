Gobierno Petro dejó a la Fuerza Pública “con las alas cortadas”: déficit de $14 billones, aeronaves en tierra y alerta por contratos millonarios

SEMANA conoció las 135 páginas de El libro de la verdad, el documento que el presidente Abelardo De La Espriella entregó a las autoridades para evidenciar presuntas irregularidades y casos de corrupción en el Gobierno Petro.

En el sector Defensa, el ministro, general (r) Jorge Eduardo Mora, aseguró que se entregó “una Fuerza Pública con las alas cortadas”.

“El Sector Defensa se recibe con la lealtad, el compromiso y la vocación de servicio de sus hombres y mujeres intactos, pero con una capacidad operacional que se deterioró de forma medible en los últimos cuatro años”, manifestó el ministro.

De acuerdo con el general (r) Mora, encontró que el Ejército Nacional afronta un déficit presupuestal de 14 billones de pesos para 2026, así como afectaciones a su flota aérea.

“De los 19 helicópteros MI-17, solo 8 están operacionales, mientras que de los 49 UH 60, 18 no están disponibles por mantenimiento o falta de recursos”, agregó.

Una situación similar ocurre en la Fuerza Aeroespacial Colombiana: “De 386 aeronaves, 131 no están operacionales y apenas el 52 % está disponible para volar”.

El diagnóstico también encendió las alarmas en la Policía Nacional. La institución tendría un déficit de 1,7 billones de pesos para cubrir los gastos de personal durante 2026, debido a que no se apropiaron todos los recursos requeridos para financiar la nómina del año.

Exclusivo: este es el Libro de la Verdad que el Gobierno de Abelardo De La Espriella entregó a las autoridades. Foto: Suministrado

Según el documento, el deterioro operacional ocurrió mientras los grupos armados ilegales fortalecían su presencia territorial. Según las cifras citadas en el informe, el Clan del Golfo pasó de unos 5.500 integrantes en 2022 a 10.000 en 2025, y amplió su presencia de 145 a cerca de 310 municipios.

Exclusivo: SEMANA revela ‘El libro de la verdad’: contratos millonarios y movimientos de última hora, entre los 23 casos de presunta corrupción en el gobierno Petro bajo la lupa

Por otro lado, el ELN habría pasado de aproximadamente 5.800 miembros en 2022 a 6.800 en 2026, mientras el Estado Mayor Central aumentó de 3.500 a 4.500 integrantes.

En materia de contratación, El libro de la verdad puso la lupa sobre el Escudo Nacional Antidrones, un proyecto de más de 6,3 billones de pesos que avanzó entre cuestionamientos sobre la reducción de oferentes, la metodología de evaluación y la ausencia de pruebas integrales.

Dentro de los 23 casos aparece específicamente un contrato de Codaltec por cerca de 60.300 millones de pesos, que presentó discrepancias en los costos y observaciones técnicas.

Además, Caja Honor habría omitido reportar 39 contratos ejecutados en 2025 por cerca de 20.000 millones de pesos.

Ante este panorama, Mora anunció una revisión de los contratos estratégicos, el sostenimiento de la flota aérea y los compromisos plurianuales heredados.

El objetivo, aseguró, será recuperar la capacidad operacional de la Fuerza Pública y garantizar que los recursos destinados a la seguridad se traduzcan en resultados.