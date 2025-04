ALEJANDRO GODOY: Este libro es el segundo volumen de una trilogía que comenzó en el año 2021 que se llama Más Allá de la Ruta de la Seda, el primero se llamó Más Allá de la Ruta, Estrategias de Digitalización de China, este que va a salir ahorita se llama Más Allá de la Ruta 2.0 porque responde lógicamente a nuevas realidades. Yo he tenido la oportunidad de estar en China en diferentes momentos en los últimos diez años y por ende he visto pues la evolución y cómo ha venido consolidándose como un actor estratégico y sobre todo con las relaciones con América Latina.

A.G.: China, ellos dicen, es como su eslogan, que no quieren tener el mismo nivel de colonialismo o de neocolonialismo como los Estados Unidos, entonces lo que ellos están buscando es hacer una cooperación más dada a que países que no tienen realmente las herramientas para entrar en el mundo digital, lo puedan lograr a través de estrategias que tienen ellos. Se han ofrecido a hacer cableado digital por grandes hectáreas y por una cantidad muy importante de países en África, sobre todo porque en África ya vive más de un millón de ciudadanos chinos, si eso no es colonialismo yo no sé qué es. Buscan establecer esos canales digitales para generar cableado submarino y unas velocidades que no se ven normalmente en estas naciones en el uso de la tecnología, pero como nos damos cuenta, por debajo de la mesa también es como preparar muy bien todas esas tecnologías que utilizan ellos para poder difundirlas más y de esa manera pues también generar unos procesos, no solamente intercambios, sino que ya sabemos que para China el comercio es un factor central en su desarrollo y por ende lograr que se tenga como una dependencia clave con ellos.