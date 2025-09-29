Gustavo Bolívar advierte lo que pasaría con el Pacto Histórico si Daniel Quintero gana la consulta: “Derrota de todo”

Gustavo Bolívar volvió a hablar de lo que será la consulta en el Pacto Histórico y le lanzó una nueva y dura pulla al precandidato Daniel Quintero, a quien en repetidas oportunidades ha cuestionado señalándolo de no ser de izquierda.

A través de su cuenta de X, el exsenador dejó en claro que no se pueden “confundir” las cosas y aseguró que la consulta que se llevará a cabo no es en verdad de la izquierda.

El exsenador Gustavo Bolívar. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

En ese sentido, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) sostuvo que se trata de una “avanzada del frente amplio”. Por ello, remarcó que la situación es muy diferente a la que había hace algunas semanas cuando él también estaba dentro de las opciones.

“Consulta de la izquierda es la que teníamos antes de que nos dinamitaran el proceso con alguien que no representa las ideas progresistas y que llenará las urnas con votos de la derecha y la politiquería“, escribió.

Bolívar indicó que no quiere imponer sus decisiones, ya que no acciones repetir las acciones de las cuales, según él, ha sido “víctima”, pues tiene un gran respeto por las personas que todavía siguen creyendo y apoyando a este proyecto político.

Por lo mismo, le hizo una invitación a los ciudadanos a elegir a Iván Cepeda como el candidato de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

Es una avanzada del frente amplio. Consulta de la izquierda es la que teníamos antes de que nos dinamitaran el proceso con alguien que no representa las ideas progresistas y que llenará las urnas con votos… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 29, 2025

“Por eso dentro del mayor respeto por sus convicciones íntimas, invito a quienes lo consideren, a votar por Iván Cepeda“, dijo.

De hecho, explicó que él lo apoyará porque lo considera un “político decente”, lo que es suficiente para tener ese respaldo. “Eso me basta para salir, desde ya, a hacerle campaña con toda decisión“, señaló.

Asimismo, remarcó que si no gana Cepeda o Carolina Corcho, es decir, si se obtiene una victoria de Daniel Quintero, habría una grave crisis en el movimiento con el que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño.

“Ser tibios en este momento puede significar, no la derrota de Iván o Carolina, sería la derrota de todo el proyecto progresista, sería la derrota de una lucha de varias décadas“, manifestó.