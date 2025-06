Gustavo Bolívar criticó la Marcha del Silencio: “Fue de la intolerancia y del oportunismo”, aseguró

“Es como si usted hubiera estado en otra marcha. La nuestra y la de los cientos de miles de personas que llenamos la plaza de Bolívar, no fue de arengas políticas, gritos, patanería y mucho menos odio. Había mucho amor, también dolor sincero, no había ofrecimiento de tamales, ni pagos, ni chantajes a funcionarios para salir. Fue la Colombia buena, unida y firme la que marchó”, dijo Betancourt.

“¿Entonces las marchas deben ser lo que ustedes digan, lo que ustedes alucinen? En esta manifestación libre, soberana del pueblo, no hubo buses, no hubo contratos chuecos con Morris o a favor de RTVC. Son tan ‘demócratas’ que no aceptan nada, ningún activismo, que no sea el de ellos. El chavismo criollo”, aseguró.