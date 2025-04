Gustavo Bolívar dice que el 35% de aceptación de Petro les alcanza “para llegar a la segunda vuelta”. Reconoce que es “difícil” que pase la consulta popular

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, es consciente de que no puede entrometerse ni opinar sobre temas de política, al menos mientras siga como funcionario público en el gobierno de Gustavo Petro.

“Lo que está claro es que en las marchas y en esa misma encuesta de Invamer, (a ese punto sí me puedo referir), Gustavo Petro mantiene un 35% de popularidad o de aceptación. Ese 35% es muy importante porque le alcanzaría al progresismo para llegar a segunda vuelta. ¿Por qué? Porque a la primera vuelta van a llegar candidatos de la derecha, del centro y de la izquierda, pero la izquierda unificada, porque se va a hacer una consulta previa. Si ellos no llegan unificados (centro y derecha), seguramente se van a quedar por el camino ”, vaticinó.

Le preguntaron al director del DPS cómo veía el futuro de la consulta popular en el Congreso y Gustavo Bolívar, quien ha hecho pedagogía en sus redes sociales sobre el tema, respondió: “Es difícil porque sabemos que algunas no han alcanzado el umbral que, para este caso, va a ser de cerca de 13 millones de votos, pero no es imposible porque estamos hablando de un proyecto que toca 26 millones de trabajadores, aparte de las personas que consideran que en este país no hay, como lo dicen en la prensa o la oposición, un sistema de salud de cobertura total y que cubra a las personas menos favorecidas de este país. Entonces, si sobre esos dos ejes: reforma a la salud y reforma laboral van a girar las preguntas que se están elaborando, pues yo creo que vamos a poder llegar a esos 13 millones de votantes”.